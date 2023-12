¡YA PAGARON EN PUMAS!

Como los aguacates, muchas veces hay que dejar madurar la información para publicar en su punto, y otras se espera tanto que ya está echada a perder. Así me pasó con Pumas Femenil y acá vengo a actualizar como se debe. Pues tal como te dije, el Club Universidad, aún con Polo Silva en la silla presidencial, pactó con el plantel el bono de Liguilla, pero no fue de 10 mil pechereques como te adelanté, sino fueron 13 mil. Las chavas lo lograron y así correspondía depositarles.

Pues cuando me contaron que la nueva directiva encabezada por el Doc González no había saldado el compromiso adquirido fue la semana pasada, y así era. Me guardé el Franco hasta ayer y el problema es que no lo actualicé y ahí error, pues resulta que la actual directiva sí pagó, fue hace un par de días, tal cuál se había acordado desde el inicio del torneo, incluso al cuerpo técnico (que ya cambió, por cierto). Lo de las tarjetas de Palacio de Hierro que les regaló Cuéllar eso sí se mantiene tal cuál, fue un regalo personal.

Me dejé llevar por el coraje de la oreja que me lo platicó, pues como se había pagado, estaba caliente por no ver reflejado el premio prometido a pesar de que se alcanzó el objetivo. Pero ya está, la actual directiva de Pumas cumplió el pacto de la pasada y es mi deber actualizar la información.