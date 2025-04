El Cuau y La Volpe, dos “corrientes”

Nooooooo no, no, no, ¿cómo creen? No es lo que están pensando... jamás caería en ese tipo de descalificaciones. Me refiero a DOS CORRIENTES bien marcadas dentro del futbol mexicano, ya que tanto EL CUAU como RICARDO ANTONIO han dejado un legado importantísimo en nuestro deporte favorito. Claro, uno como jugador y el otro como entrenador, porque como jugador (portero) ¡así que digamos uuuuuuta qué huella ha dejado el argentino!, pues no, ¿verdaddddddd?

Todo esto viene a cuento queridos amigos y amigas de la Iglesia Hugomarceliana por las disculpas que el EXGOBERNADOR DE MORELOS le ofreció de manera personal y directa a LA VOLPE tras aquel recordado incidente en la transmisión EN VIVO de la Final de Vuelta en Monterrey en donde al caer el primer gol del América por conducto de Richard Sánchez le aplicó, igual que a David Faitelson, el "chúpale pichón" cobrándose y desquitándose de una manera u otra, lo de aquella etapa mundialista en donde sucedió lo que YA TODOS SABEMOS. Y sí, como publicó RÉCORD hace unos días, parece que a alguien cercano al exjugador de la SELECCIÓN NACIONAL y del AMÉRICA, entre otros equipos, se le prendió la lamparita y le sugirió que le echara una llamadita al Bigotón. Los dos han madurado mucho y ya han superado aquellas diferencias (aunque jamás serán amigos ni mucho menos), pero eso sí, hay una línea que no se debe rebasar por más chistoso y espontáneo que pudiera ser el momento, y EL CUAU la rebasó. Bueno, como diría mi abuelita, “más vale tarde pero sin sueño”. ayyyyyy no, no, no perdón, ¡MÁS VALE TARDE QUE NUNCA!...

Parece ser que el BIGOTÓN lo tomó con agrado y aceptó las disculpas, aunque a regañadientes, pero las aceptó al fin y al cabo y eso es lo valioso. Como ya he mencionado, jamás serán amigos, pero a partir de esto quizá lo podamos volver a ver juntos en una cabina de transmisión o en algún programa. Hay que reconocerle a TELEVISA el haberlos reunido en varias ocasiones previas para llegar a esa gran Final bien aceitados y motivados, y ahí está el resultado.

Claro que ninguno esperábamos “tal acción vulgar” del ex delantero mexicano, ¿o sí? Mmmmmmm... ok ok ya ni se jajajaja. Sin duda dos GRANDÍSIMOS personajes de este país, futbolísticamente hablando, uno ya con menos ínfulas de grandeza y soberbia y hasta con tintes de simpatía no antes vistas y sobre todo HACIÉNDOLO MUY BIEN en los comentarios y el análisis en la pantalla chica y el otro, dedicándose desde hace mucho tiempo a la política y a la función pública HACIÉNDOLO, HACIÉNDOLO, HACIÉNDOLO... bueno, al menos echándoles ganas muuuuuuuchas ganas, ahí se las dejo (y no es albur ehhhhh). Como sea, el TEMO Y RICHARD “dos corrientes” futboleras diferentes, pero figuras de nuestro tiempo. Salud.

Nos reencontramos la próxima semana bandaaaaaaaa. ¡Abrazo cordial y sincero!

