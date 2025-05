Jamie Vardy, 'fiel' como pocos...

El anuncio que JAMIE VARDY hizo hace exactamente una semana sobre su salida del equipo inglés LEICESTER CITY, ya descendido en la PREMIER LEAGUE a falta de cinco jornadas aún, me da pie para recordar y citar a varios deportistas, no sólo futbolistas, que han experimentado esto de jugar para UN MISMO CLUB durante muchísimos años o incluso, durante toda su carrera.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Primero soltaré algunos datos más que interesantes de este emblemático jugador de 38 años de edad que, tras 13 temporadas con la institución, decidió dejarla, más no retirarse del futbol. El delantero centro llegó procedente del Fleetwood Town en el año 2012. Este equipo, que siempre ha militado en ligas inferiores, tuvo su mejor actuación en la FA CUP del 2011 en donde precisamente se encontraba VARDY, quedando eliminado en la tercera ronda. El internacional inglés ha anotado 143 goles, ubicándose en el 15to. lugar en la lista histórica de la competencia. Llegó a marcar en 11 juegos consecutivos en aquella recordada temporada del "único, inigualable y merecido" título del Leicester en la temporada 2015-16, que quedará en la historia no sólo del club en particular, sino en general como una de las grandes gestas deportivas.

Pero bueno, amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, ya me ando emocionando y extendiendo de más por la pasión que personajes como éste provocan en un servidor. El tema central es citar, gracias a lo de VARDY, varios casos similares que debemos admirar por su profundo cariño y fidelidad a unos colores. Ya que estamos en el FUCHO, seguro recuerdan a PAOLO MALDINI, defensor del AC MILAN que jugó los 24 años como profesional sólo para esa escuadra y entre tantos títulos obtenidos consiguió nada más y nada menos que cinco de las siete "Champions League" que tiene el cuadro rossonero. Otro caso muy famoso es el de CARLES PUYOL que tras 15 años en el FC BARCELONA dejó un legado de 600 partidos y 21 títulos, sellando la mejor época del club bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, ganando todo lo que se les ponía al frente.

RYAN GIGGS, galés que a pesar de haberse formado en las fuerzas básicas del Manchester City, desarrolló toda su carrera profesional con el MANCHESTER UNITED bajo la tutoría de Sir Alex Ferguson ganando dos Champions y 36 trofeos en sus más de 600 partidos siendo el máximo ganador de títulos del futbol inglés. Otro de estos grandes fieles jugadores institucionales es FRANCESCO TOTTI, claro que sí, 'IL CAPITANO' a diferencia de los anteriores futbolistas no puede presumir tantos logros en sus 25 años de carrera ya que sólo obtuvo con LA ROMA un sólo título de SERIE A, pero sí puede ostentar ser uno de los pocos en la historia del futbol italiano en jugar más de 20 años para un mismo equipo.

Hablando de MÉXICO no podemos olvidar a CRISTÓBAL ORTEGA que jugó sus 17 años en el AMÉRICA conquistando 14 títulos, IGNACIO FLORES que hizo lo propio en aquel CRUZ AZUL extraordinario de los 70’s obteniendo 4 títulos de Liga en sus 18 temporadas como profesional; FRANCISCO JARA también forma parte de este selecto grupo de románticos, ya que en sus once años con las CHIVAS obtuvo 5 títulos de LIGA con aquel famosísimo Campeonísimo. También hay que recordar a JORGE 'EL VIKINGO' DÁVALOS, eterno capitán de los LEONES NEGROS de la UDEG que, a pesar de no ganar títulos con esa institución, la defendió durante 14 años. Y sí, damas y caballeros, aunque se burlen por traerlo a esta mesa, no podemos dejar fuera a nuestro querido JUAN CARLOS 'El CHETO' LEAÑO que jugó para el equipo de su padre (TECOS de la UAG) desde 1998 hasta el 2012, disputando 301 juegos en los 14 años de trayectoria.

Bueno, seguramente dejé varios jugadores de lado, así que les ofrezco una disculpa. También pretendo mencionar más que nada, y esa era la idea original, referentes de otros deportes como por ejemplo en el basquetbol de la NBA, LARRY BIRD (13 años con Boston Celtics), KOBE BRYANT (20 con LA LAKERS), TIM DUNCAN (19 en SAN ANTONIO SPURS) o REGGIE MILLER (18 años con INDIANA PACERS), o el caso de DEREK JETER con los NY YANKEES de la MLB que jugó los 19 años con esa franquicia del Bronx.

En la NFL, dos grandes ejemplos de esta fidelidad son DAN MARINO que estuvo las 17 temporadas como mariscal de campo en los MIAMI DOLPHINS y BEN ROETHLISBERGER que se mantuvo durante 18 años con los ACEREROS DE PITTSBURGH. La FÓRMULA UNO no se queda atrás en este tema y si bien ningún piloto reconocido ha estado toda su carrera en una sola escudería, el que más ha durado ha sido el alemán MICHAEL SCHUMACHER con 11 años en FERRARI donde consiguió la envidiable suma de 179 carreras subiendo al podio en 116 ocasiones y obteniendo 72 victorias. El tema da para más, muuuuuucho más y repito, seguro he obviado a varios deportistas que ahora están recordando. Será para la próxima chavales, mientras tanto esperemos saber en dónde continuará su carrera, el que me motivó a escribir en esta ocasión, mi amigo (aunque él no lo sepa) JAMIE VARDY. ¡Saludos!

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE DESPIDE LA LEYENDA! JAMIE VARDY DEJARÁ A LEICESTER CITY