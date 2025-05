¡Que viva el ciclismo... y los villamelones!

¿Resulta que ahora todos somos expertos en ciclismo?, y sí... ¿por qué no?, dijo un buen amigo. Cada quien en su entorno y a su manera puede opinar, criticar, pero sobre todo, disfrutar y celebrar los resultados positivos de los atletas mexicanos que nos representan orgullosamente y dignamente por todo el mundo.

Y este precisamente es uno de esos casos amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, se trata de ISAAC DEL TORO, oriundo de Baja California, que desde los 15 años radica en el Viejo Continente aprendiendo 'de y con' los mejores ciclistas del circuito.

Sencillamente, nuestro joven de 21 años la está rompiendo en el GIRO DE ITALIA, despertando elogios de propios y extraños. Al momento de esta publicación continúa liderando la competencia y defendiendo la famosa y tan deseada MAGLIA ROSA, camiseta (por llamarle de alguna forma) que debe portar el líder general. Esto es gracias a terminar en segundo lugar en una exigente decimoprimera etapa de 186 kilómetros que partió en Viareggio y finalizó en Castelnovo ne’ Monti.

Más allá del brillo de la 'maglia rosa', hay números que respaldan su presente, con un tiempo acumulado de 38 horas, 47 minutos y 0 segundos. El corredor del UAE TEAM EMIRATES aumentó su ventaja general en 6 segundos respecto a su perseguidor más cercano, el español Juan Ayuso. Esta modalidad del ciclismo (de ruta) no se trata de ganar cada etapa que se disputa sino, terminarlas en buenos lugares para sumar puntos. A pesar de ello, nuestro nuevo ídolo se ha dado el lujo de ganar una (la nueve) hace un par de días, convirtiéndose con ello en el PRIMER MEXICANO en vestir la deseada y prestigiosa MAGLIA ROSA. Por si fuera poco, también porta la MAGLIA BIANCA, 'maillot' que luce el mejor ciclista joven (menor de 25 años) al liderar la clasificación general.

Bueno, como me sucede casi siempre, ya me estoy emocionando mucho con tanta INFO, por eso aquí me freno peroooooooo, no sin antes citar a los mejores ciclistas mexicanos de la historia, como son RAÚL ALCALÁ, MIGUEL ÁNGEL ALONSO, GERARDO ULLOA, BELEM GUERRERO y DANIELA CAMPUZANO, entre otros. De seguir en este camino ascendente, ISAAC seguramente estará entre ellos.

Le falta mucha ruta a este 'Giro D'Italia' que dura tres semanas, uno de los tres más importantes que existen (llamadas 'Las grandes vueltas') junto con EL TOUR DE FRANCIA y LA VUELTA A ESPAÑA, pero me dicen los expertos que no suena descabellado pensar en que el chamaco lo pudiera ganar. Wawwwwwwww, imagínense lo que sería eso, ¿a poco no ameritaría ir a celebrar al ÁNGEL? Sería histórico y de gran orgullo nacional. Bueno, mientras esperamos que eso suceda (ojalá, ojalá, ojalá y más ojalá...), debemos celebrar lo conseguido hasta el momento por nuestro chaval nacido en ENSENADA, formado en EUROPA y orgullosamente representante de MÉXICOOOOO.

Por cierto, ¡qué viva el ciclismo y nosotros los villamelones, sí señorrrrrrr! Gracias por su tiempo, hasta la próxima y saludos.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ISAAC DEL TORO SE MANTIENE LÍDER DEL GIRO DE ITALIA TRS QUEDAR SEGUNDO EN LA ETAPA 11