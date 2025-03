Sergio Ramos, el nuevo número uno

En días de CLÁSICO NACIONAL (ya se jugó el primero de tres con victoria de las CHIVAS por 1 a 0) y de tantas noticias relevantes, yo sieeeeempre intento romper el molde y compartir con ustedes otros temas, por eso, ahí les voy.

Así es amigos y amigas de la Iglesia Hugomarceliana, hasta hace un par de fechas no había con "qué darle" a nuestro admirado y estimado JAMES RODRÍGUEZ, pero como bien lo manifestamos en este mismo espacio hace un mes, era cuestión de que debutara SERGIO RAMOS con Rayados de Monterrey para que nos mostrara lo que traía (mostrara, "no demostrara") y así poder hacer un juicio de valor acertado y actualizado, sobre todo. Y sí, efectivamente el defensa español trae lo que le conocíamos, como si el tiempo no hubiese transcurrido y sus ocho meses de pausa no hubiesen existido. De hecho, la duda o incertidumbre de propios y extraños se basaba en su ritmo futbolístico, ese famoso TIMING que le llaman, ese que a la mayoría le cuesta retomar después de alguna pausa en su carrera.

Pues ¿qué creen? Que siempre no, al tipo se lo vio muy bien en los dos juegos que ha disputado. En su debut ante el Atlético San Luis, con triunfo de 3 a 1 por cierto, jugó ochenta minutos trabajando muy bien en su zaga y en donde además casi hace un gol de cabeza, su especialidad como defensor cuando se suma al ataque; y en el segundo partido además de que ya lo jugó completo, anotó (obviamente de cabeza) el segundo de los cuatro goles con que su equipo le ganó al alicaído y colero general, SANTOS. Hay que recordar que entre estas dos jornadas se jugó la novena, pero él ni siquiera viajó con el equipo a MAZATLÁN. A ese juego lo perdieron 1 a 0 en el Puerto, pero bueno, eso nadie lo recordará, jajajaa...

Este baluarte, que ganó la COPA DEL MUNDO y dos veces la EUROCOPA con España y además obtuvo un chingo de CHAMPIONS LEAGUE con el REAL MADRID, cayó con el pie derecho en LA SULTANA DEL NORTE, al igual que JAMES RODRÍGUEZ en LEÓN. Y aquí es donde afirmo que, a pesar de que el colombiano lo está haciendo extraordinariamente bien con su "León líder e invicto", no hay punto de comparación con el español en el tema "LIDERAZGO". Ese LIDERAZGO que se muestra teniendo el balón en los pies o en la cabeza, según sea el caso, en el ataque o en la defensa e incluso en la mitad de la cancha, pero que florece y destaca más cuando el juego llega a su fin. Y lo que se ha visto hasta el momento de SERGIO RAMOS, una vez que terminan los NOVENTA Y CACHO minutos de juego, no tiene igual. El tipo que además, como era lógico porta el gafete de capitán, va con cada uno de sus compañeros a saludarlo, felicitarlo y por supuesto, a darle algún que otro consejo que le ayude a mejorar para el próximo encuentro, así como lo hizo con GERARDO ARTEAGA el domingo después de que el mexicano anotara el cuarto y último gol de su equipo.

Sí, damas y caballeros, RAMOS sigue siendo un figurón dentro y fuera del terreno de juego. En esto no tiene comparación y con base en ello "afirmo" que la JAMESMANÍA se está apagando de a poco para dar paso a la RAMOSMANÍA. Anoche su equipo prescindió de él "oooootra veeeeez" aunque en esta ocasión fue en la CONCACHAMPIONS, pero tranquilos todos porque este sábado los capitalinos lo podrán disfrutar frente al Cruz Azul en el Estadio de CU que por cierto, será su primer juego fuera de casa. Que quede bien claro, ¡no le estoy quitando méritos a uno... le estoy sumando méritos al otro! Además, cada quien es fundamental en su equipo y juegan en posiciones diferentes.

Mientras tanto, disfrutemos a ambos porque, como ya he dicho también, después del MUNDIAL DE CLUBES quizá no lo volvamos a ver por mucho tiempo más en la LIGA MX. Mmmmmmm, piensa mal y acertarás...

¡Hasta la próxima, querida banda, saludos!

