¡Ya no la rieguen y tómenselo en serio!

Arrancaron las Semifinales en la Liga MX y con ellas, arrancaron, o mejor dicho continuarán, las dudas y las recontradudas sobre el arbitraje nacional, en donde el paquete incluye árbitros centrales, asistentes, 4tos. oficiales y oooooobviamente integrantes del VAR. En esto último me centraré, aunque desde su creación, van junto con pegado.

Bueno, a lo que te truje chencha. El VAR… el VAR…el mentado VAR… Es oportuno remontarnos a la jornada 13 del torneo Apertura 2018 varonil de la Liga MX. Fue un viernes 19 de octubre en donde se enfrentaron Atlas y Veracruz en el Estadio Jalisco, con triunfo de los rojinegros por 4 a 3 y en el que el silbante fue Adonai Escobedo. Cabe recordar también, que antes del debut en el máximo circuito, el VAR se probó en categorías inferiores durante seis meses y 600 juegos aproximadamente.

Así, tras su debut ya llevamos 12 campeonatos oficiales con VAR y la impresión que se tiene a nivel general, es que no se ha avanzado gran cosa en su correcta aplicación. En estos casi seis años del VIDEO ASSISTANT REFEREE he detectado claramente tres momentos o etapas. La primera fue la resistencia que los árbitros ponían por ir a consultar el “monitor”; la segunda fue la exageración de la consulta en el “monitor” y la tercera es la actual, en la que ya no saben si ir o no ir a ver el “monitor” porque temen regarla.

Mi opinión es que el mal querido VAR ha mejorado pero sigue causando controversia entre los principales destinatarios (árbitros, jugadores, entrenadores y operadores del propio VAR). Aquí hago una pausa para agradecer que al menos a partir de esta temporada, el árbitro central comunica y “medio explica” a través de su micrófono, la decisión tomada tras revisar la jugada en su “monitor”.

¡Aplausossss, diría Memo Rios! Esto además, “supongo”, también lo agradece la afición en el estadio. Repito… “supongo”, porque no siempre el sistema de audio es bueno y lo permite. El asunto es (después de tanto choro), que el arbitraje mexicano tiene la gran gran gran oportunidad de hacer buen uso de una herramienta “invaluable, útil y además, cara” y que por si fuera poco y le duela a quien le duela, llegó para quedarse. ¡Ojo!, en Inglaterra los clubes de la Premier League someterán a votación en unos días la continuidad de éste, pero bueno, ellos que hagan lo que quieran.

¡Aquí es México y nosotros somos unos chingones! Por cierto, la gente encargada de esto en la comisión de árbitros, léase Benito Armando Archundia, jura y perjura que se ha avanzado enormidades y que se está aprovechando extraordinariamente bien, aunque la realidad sea otra. Insisto, la herramienta es excelente pero quienes la manejan NO. Por eso desde mi trinchera quisiera solicitar de la manera más “atenta”, a quien corresponda, que se ¡apliquen y se preparen mas!, ya estamos hasta el gorro que un día lo utilicen bien, otro mal, y otro peor. Sean conscientes e inteligentes y aprovéchenlo.

Por favor, YA NO LA RIEGUEN Y TÓMENSELO EN SERIO. ¡Y que viva el VAR cabbbb!

