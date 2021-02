América, 'el magnánimo'

Como dice la canción de Rubén Blades: "sorpresas te da la vida", y vaya que sí, en lo que pareció un increíble “acto de contrición”, el América se declaró culpable de una, para mí, aún muy dudosa alineación indebida, la cual, como caridad, regaló tres puntitos que a los de Coapa ni falta le hacen, pero que a los rojinegros le urgen.

También hubiera sido muy digno leer un comunicado del Atlas, antes de que la Comisión Disciplinaria emitiera su fallo, dando una postura, enviando un mensaje que resaltara los valores deportivos. Argumentando que ganar en el escritorio NUNCA sería parte de su filosofía de grupo, que las victorias se deben obtener en la cancha, pero que serían respetuosos de la decisión reglamentaría, aún en el caso de que no compartieran el veredicto. Creo que era lo políticamente correcto, al fin y al cabo, si la decisión fuera favorable, como sucedió, tenían la coartada perfecta: "NO soy yo, fue el reglamento".

Doña Fede y su Comisión Disciplinaria fueron "prontos y expeditos". Un fallo inapelable que todos aplaudieron a rabiar porque según "al fin se había hecho justicia en contra del poderoso América". Pero, a mí hay elementos que NO me cuadran en la aplicación de la justicia que debería ser igual para todos, pero evidentemente NO es así, y a las pruebas me remito.

Aquí, por omisión, error o lo que quiera usted argumentar, el hecho de NO registrar a Viñas y que estuviera en la banca medio tiempo fue lo que determinó la supuesta "alineación indebida" y le otorgó los tres puntos al Atlas. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, entonces viene una pregunta: ¿Por qué NO se procedió de la misma manera con Atlético Morelia que incurrió en flagrante alineación indebida en el partido ante Correcaminos? Ayúdenme a entender esta extraña impartición de justicia.

TAMAY "EL CACHIRUL"

Por error u omisión, o lo que usted quiera, pero Morelia REGISTRÓ de manera oficial ante la FMF a NUEVE jugadores mayores, cuando el reglamento sólo permite OCHO. El jugador “9” fue Alfonso Tamay, con el Número Único de Registro (NUI) 73293. Pero NO sólo eso, este jugador salió a la banca en el juego ante Correcaminos de la Jornada 4 el pasado 6 de febrero.

Curiosamente, Morelia es líder general como América y también ganó aquel juego 2-1. Al igual que Viñas, Alfonso Tamay estuvo en la banca, NO entró de cambio, por tanto, tampoco participó en el juego, pero SÍ estuvo inscrito en la cédula oficial.

¿Qué sucedió entonces? Doña Fede, igual que ahora, abrió una investigación y dictaminó la alineación indebida. ¿Le quitaron los TRES puntos al Morelia? NO, sólo le aplicaron una multa y le mantuvieron la victoria. Aquí culparon a la falta de actualización del software de Doña Fede que NO detectó el grave incumplimiento, pero evidentemente NO sólo fue eso, el error más grave fue el de la gente de Higuera que NI siquiera supo contar y registró a Tamay.

Luego de la multa al Morelia, Tamay fue dado de baja y ya no aparece en los registros. Enorme e inexplicable diferencia en casos similares, en el mismo mes, en la misma Federación y con los mismos reglamentos. ¿Por qué entonces NO le dieron los puntos al Correcaminos?

Por cosas como esta es que yo en lo personal NO les compro en lo absoluto ese acto "altruista" y "magnánimo" del América, me suena más a un pago de favores entre dueños, que el reconocimiento de un error cometido. No lo puedo probar, pero me huele a plan con maña ¿a usted no?

VIDEOS FILTRADOS

Antes de que la directiva americanista emitiera su boletín del "Yo pecador" y Doña Fede anunciara que el Atlas ganaba tres puntos en el escritorio, una "mano amiga" filtraba los videos donde mediáticamente exhibían a miembros del Grupo Orlegi.

Por principio de cuentas, al jugador Félix Torres, del Club Santos, quien agredió de forma flagrante a un recogebalones. El video parece haber dejado SIN evidencias a favor en su acusación de haber sufrido de racismo. Al parecer alguien mintió, por lo menos en su versión que se manejó en primera instancia, cuando se aseguró que Torres había llegado al vestidor llorando por los insultos que supuestamente el argentino Berterame le había proferido. El video muestra con claridad que eso NO sucedió así.

El jugador jura que fue insultado con calificativos racistas, pero hasta el momento NO existe ninguna prueba de ello, pues en los diferentes audios que se han revisado NO se escucha ningún insulto racista. Es decir, son sus dichos y NO hechos, es palabra contra palabra. Por lo que, en el caso de NO haber evidencias, ni reporte de los hechos, NO habría castigo alguno para el Atlético de San Luis.

Mi gente chula, acá les vengo trayendo lo que viene siendo lo último de la acusación de RACISMO del SANTOS al SAN LUIS.... Ya descargaron las pruebas con la DISCIPLINARIA y, oh sorprais, el que presentó las más contundentes fueeeeeeee.... El ALETI mexa Hay video, síganle... — El Francotirador (@franco_record) February 22, 2021

Pero NO fue el único que salió raspado en estos videos. En uno de ellos se ve al presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, irrumpir en el pasillo, quien, con ademanes, pareciera reclamar al que ahora sabemos, era el comisario de partido.

Así, como NO existen evidencias de audio de los supuestos insultos racistas, en el alegato de Irarragorri con el comisario TAMPOCO hay. Existen videos SIN audio y dos versiones, mi compadre "El Francotirador" apuntó que había recibido reporte de los dichos del dirigente: "Le dijeron negro a mi jugador, es racismo, espero lo pongas porque si no vas a saber quién es Alejandro Irarragorri y te va a pesar".

EL REPORTE OFICIAL

La versión del dirigente es diferente. A pregunta expresa del por qué se le ve incluso sin tapabocas en área de vestidores respondió: "Es que me lo quité porque le dije: 'tal vez no me reconoces por el cubrebocas', a lo que me respondió: 'Sí sé quién eres', le habría respondido el comisario. Pues no se vale el tiempo que hacen baloneros y peor aún los insultos raciales, te pido por favor que lo pongas en tu reporte".

El reporte oficial del comisario que se entrega a la FMF, en su descripción de incidentes y en el punto 4 dice a la letra lo siguiente: "Al término del partido, en la zona de vestidores, el Lic. Presidente de Grupo Orlegi (sic) de manera respetuosa se acercó a mí para pedirme que reportara en mi informe lo siguiente: 'quiero que reportes en tu informe que a uno de mis jugadores le dijeron negro y también la falta de balones durante el partido'. Referente al termino racista de negro NO escuché nada". Así, de manera textual, está el reporte oficial del comisario que aparece en el video.

Lo que nos llama la atención son las coincidencias. Es curioso que primero se filtrara el video evidenciando al jugador y directivo de Santos y, horas después, el América saliera con su "Yo pecador" a la vez que Doña Fede anunciaba que los tres puntos eran para el Atlas. Hay quien ve en estos hechos un mensaje directo: "Ganaste, pero NO se te olvide quién manda". Por lo menos así se actúa en la política. Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

¿LE SIRVEN LOS 3 PUNTOS?

Era momento de hacer cuentas. ¿Qué tanto le servirán esos tres puntos a los rojinegros para evitar pagar la multa de los 120 millones de pesos? Es un hecho que solamente seis equipos son los que están involucrados en el pago de multas a final de temporada, aquí la única duda es quién pagará los 50 y quién los 70 millones de pesos, porque, aún con estos tres puntos, el Atlas parece estar condenado a ser último, hagamos cuentas.

Faltan 10 fechas, 30 puntos por disputar y, siendo realistas, al único equipo que Atlas podría alcanzar y rebasar es al Atlético de San Luis, los otros cinco le sacan más de 20 puntos de ventaja, es prácticamente imposible que les dé alcance. ¿A qué aspira Atlas? La respuesta es simple: a ahorrarse 50 millones de pesos, pagar 70 en lugar de 120.

Cinco equipos están parejos, es casi imposible que metan a otros en ese carrusel. Lo peor del caso es que existe la posibilidad matemática de que uno o dos (el 16 y 17) de estos equipos deban de pagar la multa por ser de los peores promedios, pero también tendrían el derecho de clasificar e incluso ser campeones. ¡Imagínese el papelón! El ÚNICO equipo que NO podría clasificar por reglamento es aquel que termine como último en la tabla porcentual.

Para el pago de los 120 millones de pesos sólo hay dos candidatos: el Atlas, que está en franca desventaja, y el Atlético de San Luis, que depende de sí mismo, lo mismo para evitar los 120 e incluso los 70 y 50 millones, pero éste es el único que estaría realmente al alcance de los rojinegros para ahorrarse una lana.

¿CÓMO AHORRARSE 50 MILLONES?

Antes de ganar desde el escritorio ante el América, el Atlas sumaba ocho juegos sin ganar como local, cuatro de ellos en este torneo, pues perdió con Monterrey y Tigres, empató con Santos y "perdió-ganó" con las Águilas. En fin, un desastre.

De los cinco juegos que disputará de local, uno de ellos será crucial, en la jornada 9, cuando enfrente al Atlético de San Luis y luego a Juárez. Y tiene además juegos directos con equipos que quieren evitar también la multa económica: Xolos, Puebla y Mazatlán.

El número mágico, matemático, que haría que fueran inalcanzables para el Atlas sería obtener 18 de los 30 puntos por disputar, lo que luce complicado, porque si eso sucediera, aunque los de Diego Cocca ganaran los diez partidos, quedaría irremediablemente en último en la porcentual por 9 milésimas.

Si los potosinos lograran sumar 15 unidades, obligaría al Atlas a ganar 26 puntos de los 30 que restan por disputar, lo que se ve en chino. Pues necesitarían acumular otras ocho alineaciones indebidas, perdón, ocho victorias y dos empates, para así poder ahorrarse 50 millones de pesos. Parece una misión imposible.

Da la impresión de que ni Pitágoras podrá salvar al Atlas de pagar los 120 millones de pesos, a menos de que suceda una catástrofe futbolística para el San Luis y un milagro rojinegro en las próximas semanas. ¿Por quién apuesta usted?

"La incredulidad resiste más que la fe, porque se sustenta de los sentidos". Gabriel García Márquez.

