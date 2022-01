Doña Tele, entre la fusión y un atentado

Doña Tele vivió días muy ajetreados en estas últimas semanas. Hubo de todo como en botica, noticias financieras que provocaron movimientos favorables en la bolsa de valores, regaños y manotazos internos que provocaron ola de rumores de renuncias no aceptadas, comportamientos impresentables e inadmisibles del entrenador de un equipo femenil y una exclusividad producto de la pichicatería de su enemigo natural del rating.

Pero como diría Jack 'El Destripador' vámonos por partes. El inicio de semana no pudo ser mejor cuando en Estados Unidos, el mercado que es la gran apuesta futura de Televisa, de manera oficial la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU anunció la aprobación de la fusión entre Televisa y Univisión, y aunque ya hubo anuncio, todavía faltan detalles que estarían por solucionar en las próximas semanas.

A PIZCAR DOLARES

Recordemos que, en septiembre de 2021, esta fusión había recibido el visto bueno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México. Cual canción de Timbiriche ya pueden cantar sin problemas “Tú y yo somos uno mismo”, ya que no tienen impedimento legal para conjuntar y utilizar sus activos en materia de producción y distribución de contenidos sin restricciones, solo respetando la territorialidad.

Esta fusión le da una posición muy ventajosa e importante en el mercado de contenidos audiovisuales en español en el mundo. Los especialistas en la materia establecen que Televisa recibiría un valor de cuatro mil 800 millones de dólares y se convertiría en el accionista más grande de la nueva Televisa-Univisión, adquiriendo el 45 por ciento de sus acciones.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Univisión compró todo lo que viene en la panza de Televisa? NO, por ejemplo, los canales de cable Izzi Telecom, Sky, y algunos otros negocios no entraron en esta operación y fusión.

¿Esta fusión beneficia al público mexicano? En nuestro país y para los televidentes de Doña Tele esta fusión no tendrá beneficios importantes. Repetimos, la gran apuesta está dirigida al mercado latino que vive y consume en dólares.

¿A qué le apuesta esta fusión? Al futuro y a lo que desplazará a la TV de paga y abierta: el streaming. Fuentes bien enteradas nos dicen que los contenidos de Televisa se mudarán a la plataforma de Prende TV, que es el símil de Netflix, con la diferencia que en ESTE momento y por ahora es gratuita, pero sus contenidos tienen publicidad, a diferencia de Netflix que vive de las suscripciones. Los contenidos de éste, que, al parecer, será la gran plataforma, ya sea con ese nombre u otro, serán la joya de la corona en el nuevo nicho del negocio, que solo se ve en territorio estadounidense.

APUESTA GANADORA

Dar este servicio gratuito es el gancho para atrapar clientela, convencerla, atraparla, para posteriormente vender o bien la suscripción o bien los streaming premium, donde puedan ver en exclusiva, por ejemplo, los juegos de la Liga MX, la expansión, la femenil, etc,. Saben bien que el paisano que vive del otro lado es un gran consumidor de nostalgia, y pagará, en dólares, por ver a sus equipos, y su liga esa es su gran apuesta y el camino de lo que parece indicar será un muy productivo negocio.

Hasta ahí todo maravilloso para la empresa de Chapultepec, sin embargo, no todo fue bueno el fin de semana pasado, pues algún ejecutivo con gran iniciativa, poder y poca inteligencia hizo gala del nulo entendimiento de lo que son los nuevos tiempos y le dio un golpe brutal a la credibilidad de este emporio de la comunicación.

SUICIDIO EDITORIAL

Lo que sucedió el fin de semana pasado con Paco Villa, Enrique Bermúdez y Jesús Bracamontes, fue triste y abominable, fue la puntilla a la reconstrucción de esa credibilidad en la que estuvieron trabajando por décadas y ganando terreno de a poco. Desde mis tiempos en Televisa, donde NO existían las redes sociales, en lo público y en lo privado siempre se acusaba y se acusa a quienes trabajábamos en esta empresa que siempre recibíamos línea para hablar bien del equipo de casa, el América, y estábamos obligados a ocultar todos sus pecados y errores. Con razón o sin ella esa es la percepción de las mayorías.

Puedo decirles mirándolos a los ojos, que en mis tiempos que viví y trabajé para Televisa fui testigo de que NO hubo una censura impuesta como tal, pero sí existía una gran autocensura. Me trataré de explicar, muchos compañeros decidían NO meterse en temas de opinión complicados.

LA VIEJA DOÑA TELE

En aquellos tiempos, la mayoría de quien aparecía a cuadro daba la información y noticias como tal, sin editorializar en temas complicados, pero por decisión propia, no porque alguien así se lo pidiera, esto con el fin de evitar los vetos y los despidos. Eran los tiempos donde el 'Güero' Diez Barroso era el jefe de jefes de eventos especiales y deportes, hay mil y una anécdotas de cómo se sesgaba la información y se pedía que no pasaran repeticiones si las jugadas eran en contra del América.

Fue precisamente ese manejo sesgado, dirigido de la información deportiva de Televisa, la leña y el combustible que hizo que José Ramón Fernández creciera y les pasara por encima en un canal con enormes limitaciones como lo fue Imevisión, con solo la herramienta de la libertad editorial. No hubo contrapesos. El canal del gobierno ganó toda la credibilidad en deportes, Televisa, en su soberbia, la perdió.

Fue hasta que llegó Alejandro Burillo Azcárraga a tomar el control no solo de deportes, sino de todo, que se buscó enderezar el barco que estaba hundido. El llamado 'Güero' estaba peleado con todo lo que oliera a su primo Emilio Diez Barroso, con quien no tenía relación, y buscó nuevas fórmulas para competir contra Imevisión ¿Cómo? Dando libertad editorial.

BURILLO, EMILIO Y EL CAMBIO

Recuerdo las palabras de aquella primera junta que citó El Güero Burillo, que acompañado por Miguel Ángel Couchonnal, nos recitó en el estudio C de Chapultepec 18 junto con los productores, conductores y reporteros. “No sé cómo se manejaba esto antes, ni me interesa saberlo, lo que les puedo y quiero decir muy claramente es que, SI la caga el América en la cancha, se dice tal cual. Si un directivo nos está llevando al baile, se dice tal como es. Nosotros hacemos televisión, nosotros hagamos periodismo, ellos que hagan futbol, a eso se dedican, aquí a nadie se le cubre de nada ¿Entendido?”.

¿Qué sucedió? No puedo negar que costó trabajo, pero fue un parteaguas, se pudo criticar y editorializar todos los temas. Sin embargo, nos pasó como la fábula 'Pedro y el Lobo'. Investigábamos, criticábamos, había apertura, pero la mayoría no nos creía. Era natural, había un daño de años, reconstruir iba a ser un proceso muy, muy lento. Se fue Burillo y llegó Emilio para formar los llamados 'Cuatro Fantásticos' junto con Bastón, Angoitia y Bernardo Gómez, y se continuó con esa línea de apertura editorial.

EL ATENTADO

Lo que pasó el sábado pasado fue el harakiri a todos esos años de lucha. Quienes hayan sido los autores intelectuales de la estrategia le dieron una enorme puñalada a Televisa, manejaron el tema con las patas. ¿Cómo podrán asegurar que en TUDN se habla con absoluta libertad de expresión y sin dados marcados? Fueron tan obtusos que NO midieron las brutales consecuencias.

En el previo del juego América vs Atlas, se programó un 'Línea de 4', un programa de debate, polémica, que ha tenido buenos números. Ahí estaba Paco Villa, Enrique Bermúdez, Jesús Bracamontes y Enrique Borja. Ahí Paco Villa dijo lo que él y TODOS pensamos y hemos dicho en nuestros programas y redes sociales, era increíble que la directiva del America NO pudiera contratar a un extremo por derecha, que era una petición expresa de Solari, y preguntó: ¿No funciona Baños verdad? Por supuesto que la respuesta de la inmensa mayoría hubiera sido que NO y así sucedió también en el programa.

Ante la falta de una respuesta contundente, Villa insistió: ¿Está funcionando Baños? Sin aspavientos, sin malas palabras, sin gritos, ni calificativos o teorías de conspiración, los conductores dieron la respuesta que hubiéramos dado todos. NO, no está funcionando Santiago Baños. Le dejare aquí el link para que usted juzgue lo que se dijeron. NO entiendo por qué ofrecer disculpas por decir lo que se piensa y lo que se cree, insultos NO existen.

EL ENOJO DE BAÑOS

¿Qué sucedió después? Algo increíble, aberrante para una de las empresas más importantes de comunicación del MUNDO. Alguien, algunos, me aseguran que fue el propio Baños el que se sintió ofendido, dañado por las OPINIONES de los conductores que cuestionaron el hecho de que había fallado para traer en tiempo y forma un volante por derecha.

“NO puede ser que en nuestra propia casa (Televisa) nos estén jodiendo y criticando otra vez de esa manera” palabras más, palabras menos, nuestras fuentes le atribuyen ese reclamo de Baños al celular de ¿Joaquín Balcárcel? el abogado que a la salida de Yon de Luisa y Culebro toma las decisiones de futbol de la empresa, aunque de este tema del futbol y sus entornos sabe muy poco.

Otra versión apunta a que la queja de Baños fue directamente en Estados Unidos, donde se tomó la aberrante decisión, y ahí aparece el nombre de Olek Loewenstein como el autor intelectual de los hechos. ¿Quién es él? El presidente de contenidos de TUDN tanto en México como en Estados Unidos fue quien habría tomado semejante aberración de solicitar una disculpa inducida, ya que, desde hace dos años, es TUDN quien decide los contenidos editoriales de la empresa ¿En qué demonios estaba pensando este tipo si es que él lo decidió? Seguro que NO conoce los entornos de la empresa en nuestro país.

Quien quiera que haya sido lo cierto es que se le vino a la cabeza la 'brillante' idea, llena de soberbia y falta de autocrítica, de que los conductores de Línea de 4 tendrían que ofrecer disculpas públicas por su atrevimiento. ¡Hágame usted el favor! Y desde un celular de ese personaje poderoso en la empresa llegó redactado un mensaje de texto al WhatsApp con la instrucción de que los conductores debían reproducirlo de forma textual en sus redes sociales, como si hubiera sido una idea personal.

El mensaje masivo fue tan burdo, como de forma 'natural y espontanea' (si como no) el talento de Azteca apareció de forma inducida para defender a Salinas Pliego en Twitter cuando le bloquearon su cuenta, enarbolando la bandera de la libertad de expresión como defensa. En ambos casos las televisoras se exhibieron brutalmente.

DISCULPAS POR MANDATO

El lamentable mensaje de la disculpa obligada-masiva decía lo siguiente: “Ofrezco una sincera disculpa al Club América y a su directiva, y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas el día de ayer. Antes de dar nuestra opinión en el show, no le preguntamos al club ni le dimos la oportunidad de dar su posición con respecto a las necesidades y las negociaciones que pueda estar llevando la directiva durante la ventana de contrataciones...”

A las 7:01 p.m. Paco Villa subió la instrucción-disculpa a su Twitter. Cuatro minutos después, a las 7:05 p.m. de ese mismo día, Enrique Bermúdez, replicó exactamente el mismo texto en un hilo de tres tuits. A las 10:51 p.m. Jesús Bracamontes hizo lo mismo, pero por su falta de malicia y experiencia cometió un craso error: subió el recorte del screenshot (se le olvidó evitar el recorte) de la instrucción de disculpa-instrucción que les enviaron a su celular para que lo publicaran.

Ofrezco una sincera disculpa al Club America, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas en el día de ayer. Antes de dar nuestra opinión en el show no le preguntamos al Club ni le dimos la oportunidad de dar su posición... (1/3) — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) January 23, 2022

EMILIO COMO COARTADA

Me dicen y no lo dudaría, porque me consta que en mis tiempos en la empresa se hacía lo mismo, que, para justificar estupidez como esta solicitud de disculpa pública, se utilizaba como coartada el echarle la culpa al jefe de la decisión, por ejemplo: “Es que Emilio, esta enojadísimo y les pide que publiquen esa disculpa” esa sería una coartada perfecta, ni modo que los aludidos le llamaran a Emilio para preguntarle: ¿Señor, de verdad usted quiere que los tres nos disculpemos públicamente?

Conozco bien a Emilio y dudo muchísimo que él haya ordenado semejante estupidez, porque NO es así, porque Emilio puede ser muchas cosas, pero es muy inteligente como para NO dimensionar que esa 'instrucción-disculpa-carrusel' dañaría enormemente la credibilidad del área de su empresa. Eso lo tengo claro y confirmado, no estaba enterado, fueron algunos ejecutivos con poco talento y mucha iniciativa.

Casi podría asegurar que Emilio Azcárraga se enterará de que algunos de sus ejecutivos en México o en Estados Unidos lo habrían utilizado como coartada para dar esa abominable orden y de ello se dará cuenta cuando le compartan esta columna en la síntesis informativa que le entregan cada mañana.

VILLA RENUNCIÓ

Fuentes muy influyentes al interior de TUDN me confirman que Paco Villa presentó su renuncia al día siguiente de la infame solicitud, misma que no le habrían aceptado en ese momento. No me extrañaría, Paco Villa es valiente e íntegro, su contrato vence en diciembre, terminando el Mundial, y ante las circunstancias podría no querer renovar.

Ante los hechos y la información recabada hay preguntas abiertas que me gustaría hacer a Santiago Baños, a Joaquín Balcárcel y a Olek Loewenstein, quien maneja los contenidos de TUDN en Miami, según ustedes ¿El error de Villa, Bermúdez y Bracamontes fue pensar lo mismo que el 90 por ciento de los americanistas? ¿Acaso pretendían que ellos aplaudieran la pésima gestión de no tener un refuerzo firmado para la fecha 3 del torneo? Tuvieron que pedir chichi a Irarragorri, para que les solucionara su incapacidad de negociación. ¿Es eso una mentira?

A los autores intelectuales y materiales de esa tan infame disculpa obligatoria les tengo información importante: ¿Saben qué dice la declaración universal de los derechos humanos en su artículo 19 respecto a la libertad de expresión? Se los reproduzco, ojalá sepan leer y lo entiendan: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, un derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

NO ME PIDAN DISCULPARME

En base a ese derecho, hoy escribo lo que pienso y lo que considero según mi labor como periodista. ¿Sabes lo que pienso de tu gestión Santiago Baños? que ha sido mala. La elección de los refuerzos no te otorga calificaciones aprobatorias. Te recuerdo solo algunos petardos que has traído y que ahora me vienen a la mente: el más caro Giovani Dos Santos, el paraguayo Sergio Díaz, dizque joya del Real Madrid, Alan Medina, que venía saliendo de una fractura y por la que cediste al Toluca al brillante y prometedor central Haret Ortega, o qué me dices de Fernando González, de Leo Suárez, de Santiago Cáseres, de Leonel López, de Alonso Escoboza, de Cristian Insaurralde o Nicolás Benedetti, mejor ya no le sigo porque a los americanistas se les va a derramar más bilis.

Por favor, no me vayas a enviar algún script de disculpa pública para que lo publique en mis redes o el diario. En primera instancia NO lo haría y estoy cierto de que el diario tampoco me lo pediría. Yo escribo lo que pienso, lo que creo y también lo que investigo. Eso se llama libertad te guste o no ¿Hay algo que deba aplaudirte? Ya me cansé de buscar algo, pero se me acabó el tiempo, la paciencia y el espacio. Y NO necesito preguntarte para decir lo que pienso, “lo que se ve NO se juzga”

En otra entrega, ya les contare de los planes de TUDN de cara al Mundial y los secretos de la sociedad con TV Azteca, que eso se pondrá interesante, ya les contaré.

"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo", Voltaire.

