América y Chivas, obligados a revivir el Clásico

Una vez más, se enfrentarán América y Chivas. Con el Clásico en puerta, en casa del América, equipo que acaba de perder el invicto el torneo, curiosamente el equipo que no venía jugando espectacular ni emocionante para el público, ni haciendo un juego vistoso en la cancha, sino más bien práctico con un técnico que se adecúa a los jugadores que tiene, que contrató a Fidalgo y lo conoce, lo dirigió en el Castilla, después se fue al Castellón y de ahí se lo trajo, un jugador joven que juega un futbol práctico también y se mantuvo quitando a Giovani y a algunos que le sobraban, mantuvo la base del América.

Un buen portero, se preocupa mucho por los laterales, por los centrales, centrales fuertes que en ocasiones sostienen al América, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, fuertes, veteranos.

Un mediocampo que tiene a un jugador que se destaca por su inteligencia, por su calidad, a veces a cuenta gotas, a veces apático, pero con clase como Sebastián Córdova.

Adelante se basan jugadores como Henry Martín, Federico Viñas, que es potente, a veces intenta meter a Nicolás Benedetti por la punta derecha para buscarle algún hueco.

Lo mejor que contrató el América fue Santiago Solari como técnico, porque es práctic,o no es escandaloso, no es un tipo que busque los medios constantemente, lee bien los partidos, y ha hecho del América un equipo ganador. ¿Qué Toluca le pasó por encima ? Sí. ¿Qué los americanistas lloran y se enojan cuando pierden? También, eso ha sido histórico y no es de ahora, es de siempre.

Va a enfrentar a un Guadalajara crítico, el Guadalajara acaba de dejar fuera a su técnico Vucetich y se la juega con un muchacho joven que todos conocemos, Michel Leaño, que sabe de futbol, le gusta el futbol, lee bien los partidos, el problema es si lo puede plasmar en la cancha y más en un Clásico como debutante.

Guadalajara, a pesar del gasto de la familia Vergara en Peláez y en jugadores que no se han adapatado totalmente a las Chivas, es cantera, jugadores como Gudiño, como Sepúlveda, como Zaldívar, Ponce, Jesús Sánchez, Beltrán, Torres, ese tipo de jugadores que han salido justamente de la cantera, y otros que trajo Peláez.

Tiene por supuesto a un jugador como Alexis Vega, joven, con ciertas lesiones, pero que juega muy bien al futbol, que de repente aparece y de repente desaparece. Ya vemos a Macías a dónde se fue. Brizuela ya es un veterano que juega bien, no es de la cantera.

Y atrás Guadalajara no recibe goles, Gudiño se ha afianzado bien en la portería y Chivas se defiende bien, en eso se basaba el futbol de Vucetich, en defenderse primero, y después atacar, pero atacar de otra forma, con más espectacularidad, abriendo más al equipo, diseñando mejor el juego que van a jugar en medio campo. Molina, Beltrán, o adelante Angulo, reforzarse con Hiram Mier, fundamental en la defensa central del Guadalajara, es un jugador hecho y puede hacer buena pareja con cualquiera de los centrales y tranquilizar a Briseño que se acelera cada 15 minutos.

El Guadalajara no tiene malos jugadores, no tiene el nivel de otros equipos, por supuesto no tiene el nivel de Tigres, de América, del Cruz Azul, del Toluca, pero tiene un nivel aceptable con el cual competir y con eso está compitiendo. Va a ser un Clásico interesante.

Michel Leaño debe conocer muy bien al América y debe conocer mejor al Guadalajara, le dan la oportunidad. Si gana, maravilloso para él y para las Chivas, si pierde, seguramente, la idea es que Amaury Vergara tendrá el compromiso de traer un técnico de prestigio y con mayor experiencia. ¿Qué le falta a Leaño? Experiencia. Ha dirigido en Primera División muy poco, algunos partidos con Necaxa, pero se le presenta la oportunidad a su edad dirigir el Clásico contra el América en el Estadio Azteca.

Lo harán necesitando puntos frente al América que tiene nuchos, pero que viene de perder contra el Toluca. Su portero es bueno pero no sabe salir, su defensa es buena, pero tampoco sabe cabecear y cualquier jugador alto, está Gudiño, puede ir a rematar de cabeza.

Espero un Clásico peleado, intenso, con estadio casi lleno, ojalá el partido haga revivir los grandes Clásicos entre América y Chivas, hace falta.

Leaño debuta en Clásicos ante un técnico práctico, sencillo, directo, y que ha hecho un buen equipo como lo es Solari.

