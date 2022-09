Chivas ha mejorado, no es suerte

Es muy curioso que las Chivas desde la pandemia habían tenido en Verde Valle a gente en la tribuna como lo tenían en el Tolán, en el pequeño estadio del Guadalajara.

Me parece a mí que las tres victorias consecutivas les han dado vida, el Rebaño se ha metido poco a poco y eso ayuda a que la gente los apoye. Además, se acercaron los jugadores a darles autógrafos. Alan Mozo, que no ha jugado mucho y que era un gran jugador en Pumas, hoy ha desaparecido por la cuestión del estilo de juego que tiene el Guadalajara, hasta regaló una playera a una niña que se fue feliz y llorando.

Chivas es un equipo muy querido, es popular, a la gente le gusta que ganen. De la fecha uno a la siete, cero ganados, cinco empatados y dos perdidos y solamente cuatro goles a favor y seis en contra, realmente era dramático.

Pero en la segunda parte, de la fecha ocho a la 11, en tres partidos ganados, uno empatado y cero perdidos, con nueve goles a favor y dos en contra. Su porcentaje de cambio ha sido impresionante, de un 23 por ciento a casi un 83 por ciento.

¿Es suerte? No, Chivas ha mejorado, sobre todo Alexis Vega, que ha mejorado y fue convocado por la Selección Nacional, juega bien, Beltrán está jugando muy bien, el Wacho Jiménez es un portero de muy buen nivel para el Guadalajara y por supuesto Ormeño que ha hecho su gol y en algo ha colaborado, que no es un fenómeno, no es un gran jugador, no es Lewandowski, no es Benzema, no es Haaland, pero sabe jugar al futbol y sabe rematar en los momentos claves.

Yo creo que el Guadalajara si sigue jugando así, ganando uno de los seis partidos que les faltan, contra Toluca en Toluca, contra Tijuana en Tijuana, contra el Puebla en casa, contra Tigres en casa, contra el América en el Clásico y contra el Cruz Azul en el Azteca, vamos a suponer que Chivas saque 11 puntitos de esos, Chivas se mete al Repechaje y de ahí puede saltar porque se embala un equipo como Guadalajara, y le da sostén a su público, que lo empuje y lo lleve en andas hasta la Final, ojalá así sea porque el Guadalajara no tiene tan mal equipo, se había caído, pero Vega atraviesa un gran momento, que bueno para la Selección Nacional y que bueno para el equipo de las Chivas.

Ojalá Chivas mantenga el ritmo que ha tenido en los últimos partidos, ojalá no se caiga, ojalá gane o empate, pero que no pierda y que sume puntos. Que sume más puntos y se meta en el Repechaje, está en séptimo lugar, que se acerque, si no está en la Liguilla se puede meter después, pero peleando, luchando, con coraje, con sistema, y eso se lo ha dado Cadena y tiene que hacerlo y tiene que aprovechar a Ormeño.

Ormeño cuando le dan balones puede anotar, que no es un fenómeno de futbolista, lo conocemos, pero puede hacer goles. Además, está el Conejito Brizuela, está Zaldívar, que ha estado jugando muy bien, la defensa es sólida, ha respondido muy bien, ha recibido muy pocos goles, es una de las mejores defensas del campeonato, las Chivas tienen con qué contestar, con qué competir y competir bien, eso es lo que pedimos de Chivas nada más.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JESÚS SÁNCHEZ GANA LA TITULARIDAD EN LA LATERAL DERECHA DE CHIVAS.