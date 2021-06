¡Hasta siempre, capitán!

El Real Madrid es uno de los equipos más ganadores y con mayor personalidad del futbol europeo y del futbol mundial, y en general, a nivel de clubes.

Ha tenido jugadores a lo largo de su historia que han destacado enormemente y se han tenido que ir, uno de ellos ha sido Alfredo Di Stéfano, ganador de cinco Copas de Europa; Gento, Puskas, en otra época se tuvieron que ir los Galácticos también, como Ronaldo Nazario, Beckham, Figo, Roberto Carlos, Raúl, jugadores todos ellos de gran calidad y que además tenían liderazgo. También sucedió con la Quinta del Buitre cuando se fueron Butragueño, Míchel, Sanchís. Y en la época reciente se fue Cristiano Ronaldo, el máximo goleador del club.

Ahora toca el turno al gran capitán, Sergio Ramos. ¿Qué sucede con Sergio Ramos? Tuvo una temporada irregular, se lesionó y se le acababa el contrato, él pidió firmar por dos años por la cantidad que ganaba ahora, 12 millones de euros aproximadamente.

Sergio Ramos llegó procedente del Sevilla, muy joven en el 2005 y es el jugador que más partidos ha disputado en La Liga, y el segundo que más títulos ha ganado con el conjunto blanco en la historia, conquistó 22 con el Real Madrid.

Ganó cuatro Champions, se quedó a una de la época de Di Stéfano, además de cinco Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y tres Supercopas de España en 16 años.

Eso te habla de un jugador con técnica, con calidad, con liderazgo. Yo recuerdo que comenzó jugando de lateral derecho, lo hacía muy bien, tanto en el Madrid como en la Selección Española, comenzó a ser central por derecha y por izquierda, lo hacía perfectamente, mejor por izquierda, era un líder, una figura emblemática para el Real Madrid.

En Champions se crecía. Hay que recordar que en la Final de Lisboa faltando un minuto de juego remata de cabeza y anota, es un gran rematador de cabeza, un hombre peligrosísimo, un defensa completo, fuerte, duro, pero en general, un jugador que no fue sucio ni mucho menos.

Fue el gran capitán del Real Madrid, él era el que ayudaba a formar la gran defensa con Varane, con Marcelo en su buena etapa. A Sergio Ramos yo no lo veía con otra camiseta que no sea la del Real Madrid; sin embargo, no quiso el contrato por 12 millones de euros y decidió dar un paso al costado.

Ramos era fuerte físicamente, con gran personalidad, caudillo, líder, aún estando Cristiano Ronaldo en la cancha el que mandaba era Sergio Ramos, el que solucionaba los problemas con la directiva, era el gran emblema del Real Madrid. Se termina una época de 16 años fantástica, con 35 años de edad todavía está con muchas facultades.

¿Habrá equipos que irán por él? Seguramente, los ingleses, el United, el City, seguramente estarán pensando en buscarlo, o lo ideal es que regrese al Sevilla donde él empezó, aunque es imposible que puedan pagar un salario como el de Sergio Ramos.

Hoy toca despedirse de un formidable jugador que le dio todo al Real Madrid y el Madrid le dio todo también. Se va una de las grandes figuras del futbol español, Campeón del Mundo con la Selección Española, dos veces Campeón de Europa, ganó todo.

Se puede ir satisfecho, pero el Real Madrid se quedará sin uno de sus mejores hombres, sin su líder, sin su capitán, el hombre que defendía las causas madridistas y lo dejaba todo en la cancha.

Las cosas cambian, la pandemia cambió todo, los clubes gastan menos, el Madrid está metido en la remodelación del Bernabéu que se supone lo van a inaugurar para septiembre, aunque aún no lo terminan sobre todo por el techo.

Sergio Ramos, un jugador único, de gran categoría, que tuvo el Real Madrid en esta época.