Pumas, resistir es poder

Es un equipo de Primera División del futbol mexicano que tiene un patronato al frente del equipo, pero depende de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien no aporta nada, ni un solo quinto, y la cantera extraordinaria, bien construida, espectacular.

Cuando parecía que el equipo comenzaba a caminar más o menos, fue suspendido el torneo por la cuestión de la pandemia. Míchel se fue de último momento, algo pasó, algo sucedió, algún jugador, alguna alineación o tuvo un problema y se fue.

Tres días antes de empezar el campeonato, Pumas arrancó con lo que tenía, tuvo el acierto de contratar un portero veterano como Alfredo Talavera, es verdad que es un portero de 37 años, que le da mucha seguridad al cuadro bajo de los Pumas, porque Saldívar, aunque no era mal portero, había perdido seguridad, y habían perdido partidos claves por su culpa. Así que Talavera viene para reforzar el cuadro bajo y se nota, hubo menos goles y se juega más tranquilo atrás.

Si Alan Mozo se cuidara más y no se preocupara en pintarse el pelo y en tonterías, a su edad, 23 años, Alan Mozo sería titular en la Selección Mexicana, es el mejor lateral derecho que hay en el futbol de México, rápido, preciso, con enjundia, con entrega, e impecable para jugar al futbol, pero tiene que cuidarse, porque si no se cuida perderá el puesto, indudablemente. A diferencia de Mayorga, que está jugando muy bien.

¿Qué ha hecho Pumas? se fue Míchel y trajo a Andrés Lillini, que estaba en Fuerzas Básicas, y formó un cuadro base, entre jugadores jóvenes, Mozo, Mayorga, Iniestra, y le dio entrada a otros dos jóvenes como Carlos Gutiérrez y Jerónimo Rodríguez, y algunos veteranos como Luis Quintana, en la central.

Tiene otro novato, Johan Vásquez, que está jugando muy bien. Por supuesto, Saucedo, que es extranjero, Dinenno también es argentino, Iturbe, argentino paraguayo, y por supuesto los delanteros peligrosos como son Carlos González y Dinenno. Con base en eso, Lillini ha hecho una mezcla de jugadores de la cantera, muy jóvenes algunos de ellos, con jugadores experimentados extranjeros.

Pumas, según dicen, no ha tenido rivales poderosos, es verdad, no han tenido a los rivales más poderosos del campeonato, pero ya enfrentó a Tigres en casa y le empató a uno, y ya enfrentó al Monterrey en casa y le empató también.

Lillini tiene que ver hasta dónde pueden llegar estos Pumas, que no van a ganar el campeonato, es posible que no lo ganen, que a lo mejor no queden entre los cuatro primeros, también es posible, pero van a calificar a la Liguilla, sí lo van a hacer. Es un equipo bien estructurado, se para bien en el campo, Lillini ha logrado, como conoce tan bien las Fuerzas Básicas de Pumas y conoce perfectamente a los jugadores jóvenes, ha sabido colocarlos en el sitio ideal. El caso de Bryan Mendoza que, apenas apareció en Fuerzas Básicas, el domingo metió un gol de medio campo, que no lo atajó Jonathan Orozco.

Pumas sabe que tiene un estilo que es el manejo de los jugadores y su estilo de ataque es desbordar por los costados y centrar, pues tiene dos delanteros de gran capacidad para rematar. Dinenno y Carlos González, uno de 25 años, el otro de 27 años, uno argentino, el otro paraguayo, que tienen capacidad para anotar goles y eso siempre es importante en un equipo de futbol. Si Pumas se defiende bien, y consigue anotar goles gana; si no se defiende bien y no anota, seguramente perderá.

Iturbe es un caso curioso, tiene buena técnica, buen control, jugó en Europa, es lento, pero tiene potencia, cuando dicen que aprieta el turbo tiene potencia para pegarle a la pelota y centrar bien.

Es verdad que dejó ir varios jugadores Pumas, el caso de Malcorra, el caso de Cabrera y algunos más, pero este equipo que para Lillini en el campo le puede pelear a cualquiera, puede ganar, puede perder, pero es un equipo que no se separa tanto de la identidad de Pumas, que siempre lo ha caracterizado, juntar jugadores de cantera con jugadores experimentados y eso le dio resultado siempre, esperando que ahora con Lillini que conoce tan bien a las básicas, le dé resultados.

No todo son los centros, hay veces que Dinenno y González son bien marcados, cuando no están en su mejor momento y no pueden rematar o se enfrentan a equipos superiores físicamente, por nómina o plantilla, o presupuesto, o porque juegan mejor, pero Pumas no se va a dar por vencido, va a luchar intensamente, y todos los jugadores que nombramos se entregan a la causa del equipo universitario.

Por lo pronto, algunos han resultado sorpresa; Mayorga es uno de ellos, Dinenno el argentino, el joven Gutiérrez, el joven Mendoza, el joven Figueroa y quizás Sebastián Saucedo, que juega bien al futbol y viene de los Estados Unidos.

Con todo eso, Pumas ha formado un equipo que le puede dar pelea a cualquiera, se vienen partidos muy complicados, va a jugar contra el Puebla el fin de semana, después le vendrán partidos más complicados, si Pumas gana de los puntos que faltan 10, podría estar metido en la pelea por calificar a la Liguilla y eso le ayudaría a ubicarse en una buena posición, todo está en la conclusión que logre Lillini en la cancha, si el equipo es disciplinado, si el equipo se ordena con equipos que se encierran, Pumas sabe que tiene una estructura bien hecha, que puede confiar en sus jóvenes y que sus extranjeros tienen buen nivel.

Pumas está para hacer un campeonato digno, para hacer un campeonato de calificación, para hacer un campeonato del cual se sientan orgullosos los jugadores universitarios. Eso es Pumas.

