Pumas vs León, una Final apretada

Ya no podemos llamarles los sorprendentes Pumas, hay que llamarles los Pumas de la Universidad. ¿Por qué?, porque jugaron un gran torneo y porque están en la Final y porque nadie daba nada por ellos al principio de temporada y todos decían “se van a caer, se van a caer” y nunca se cayeron, y cuando perdieron por un contundente 4-0 ante Cruz Azul nadie apostaba nada por ellos, pero Pumas con base en su actitud, entrega, espíritu deportivo y lucha, le dio la vuelta al partido y empató a cuatro globalmente y por posición eliminó al Cruz Azul.

Y se ha hablado más de la derrota del Cruz Azul que de la victoria de Pumas, puede ser por lo que significa el morbo de que el Cruz Azul pierde y pierde, pero a Pumas no le importó eso, salió, buscó la victoria, Lillini hizo un muy buen planteamiento táctico sobre todo cuando estaban 3-0, en el segundo tiempo parecía que Pumas no iba a conseguir el cuarto, los aguantó, los esperó y finalmente los últimos 10 minutos se tiró al frente y consiguió el gol.

En la Fnal enfrentará a un equipo que siempre estuvo en la punta, León, un equipo bien dirigido, bien manejado por Nacho Ambriz, con buenos jugadores, sobre todo es un equipo que se defiende muy bien, tiene un buen portero, Cota, tiene jugadores de mucha experiencia atrás como Mosquera, Tesillo, Navarro, Moreno, ni qué decir del Chapo Montes en el medio campo a los 34 años de edad; Joel Campbell a los 28 años jugando muy bien, Ángel Mena, Meneses, Pedro Aquino, el peruano que jugó en Lobos, Barreiro, tiene un buen equipo, que además cuando se juntan Mena, Campbell, Montes, Tesillo, toca muy bien la pelota, no tiene un centro delantero porque ni Gigliotti, ni Nicolás Sosa han aportado gran cosa al León.

León es un equipo que lleva dos años trabajando juntos, se conocen perfectamente, pueden jugar con los ojos cerrados y saben dónde está el jugador y en qué sitio está.

Si Pumas logra contener y logra marcar bien a los hombres claves, Ángel Mena y Campbell adelante, y en medio campo a Montes, tendrá una parte del partido en Ciudad Universitaria de su lado, porque si caes en el juego semi lento que produce el León de pase corto, de envolver a rival para después tocar la pelota con gran rapidez y aparecerse en el área, lo pueden hacer indudablemente, tiene mucha claridad en los conceptos, y es claro para jugar.

Pero Pumas, yo no diría que está de milagro ahí, está porque jugó bien, porque hizo 32 puntos, porque eliminó a quien todo mundo pensó que ya lo había eliminado, todo mundo quería la Final Cruz Azul vs León, yo no sé si por venganza, por revancha, o porque pensaban que Cruz Azul podía ganarle la Final al León, pero demostró que Cruz Azul estaba hecho para otra cosa, ganar el primer partido y perder el segundo por goleada.

Lillini trabajó muy bien en ese partido y en el intermedio, seguramente les habló con mucha profundidad para que Pumas sostuviera el cero porque un gol los mataba. Cruz Azul lo intentó, pero no lo consiguió, y Pumas fue por él y lo consiguió.

Es posible, si así lo decide el técnico, que pueda reaparecer Talavera en la portería, él le da más seguridad al arco, no quiero decir que Julio González lo haya hecho mal, al contrario, es un gran descubrimiento del equipo de Pumas, porque a sus 29 años es un portero con un gran físico, porque tiene parecido en su forma de jugar por arriba como juega Talavera, porque ha aprendido, porque es un portero experimentado, porque suplió muy bien a Talavera, pero si él está en forma y listo podría jugar la Ida y la Vuelta.

Lillini seguramente irá por Talavera, y su defensa cuando cierra espacios es muy buena y cuando va al ataque se abre muy bien, sobre todo cuando juegan Mozo por un lado y Mayorga por el otro, con Johan Vázquez en la defensa y Nicolás Freire, el medio campo es donde quizá Lillini pueda encontrar dificultades, está lesionado Favio Álvarez que es un jugador muy claro que jugaba en el Galaxy, argentino, y para colmo de males también se lesionó el uruguayo Facundo Waller, puede ser que Álvarez pueda estar para el último partido pero tendrá que utilizar a Iturbe, seguramente con Iniestra en el medio campo y Vigón metido atrasadito de Juan Dinenno y de Carlos González, dos delanteros peligrosos para cualquier equipo de futbol.

A pesar de que León tiene en Mosquera, Navarro, Tesillo, Yairo Moreno, Barreiro, jugadores que defienden muy bien y luego Cota que es muy buen portero, Pumas tiene gol, no le cuesta hacer goles; León sufrió con Puebla, Pumas sufrió con Cruz Azul, y terminaron ganando ambos.

Hace mucho tiempo que no se daba una Final entre el primero y el segundo lugar en una Liguilla, ahora están ahí, los dos mejores del torneo, con diferencia de puntos porque fue mucho más regular León que Pumas, que fue haciendo a su equipo, partido tras partido. Cualquier equipo que arranca con técnico nuevo dos días antes de empezar el campeonato es complicado para un grupo de jugadores; sin embargo, Lillini conocía de la cantera, sabía cómo trabaja Pumas, sabe hacerlo, lo plasma en la cancha y Pumas es rápido, complicado, difícil, muy intenso en el campo de juego ante un León que es más tranquilo, más pausado, con mucha posesión de pelota, cosa que Pumas no tiene, hace transiciones muy rápidas de su campo a la portería contraria o alarga balones hacia González o Dinenno.

Será un partido de estrategia, será un partido difícil, si Pumas quiere ser Campeón tiene que sacar ventaja en su estadio, si León quiere ser Campeón tendrá que sacar un resultado positivo en Ciudad Universitaria, un empate sería magnífico, meter un gol también y cerrar en casa con menor peligro.

Nos espera una Final apretada, difícil, yo no creo que sea de muchos goles por el estilo de juego del León, pero el fundamento anímico de Pumas de haberse levantado por el 4-0, deber ser mentalmente muy importante para este equipo y León lo debe de saber, a pesar de que el León en la cancha es un equipo muy serio, de gran técnica, de gran manejo de pelota, de muy buenos jugadores y basta ver simplemente el juego del Chapo Montes, que realmente es un jugador excepcional, que la edad se lo comió, 34 años.

Quizá Luis Montes de 30 años sería hoy el estandarte de la Selección Nacional, la figura de la Selección Nacional, 34 años no lo hacen menos, cuando a los 34 Cristiano se ríe del futbol y Messi igual, pero así son las cosas, son partidos a muerte, el uno y el otro y el que sea Campeón, merecido va a estar.

