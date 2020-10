El Lombardi está para cualquiera

Seis semanas se han ido en la temporada 2020 de la NFL, a falta de dos partidos, y parece que el Trofeo Vince Lombardi está para cualquiera.

El miércoles pasado me tuve que tomar mucho más tiempo de lo normal para decidir quién merecía el lugar de privilegio en los Power Rankings que publicamos todas las semanas en RÉCORD. Elegí a los Packers, pero sentí que cometía un error; ayer los Buccaneers me lo estrellaron en la cara.

La NFC está abierta para -casicualquiera. Quitando el Este, la peor división de la conferencia, vemos que sorpresivamente el Norte lo lideran los Bears y medio juego atrás están los Packers, que se vieron muy mal en Tampa Bay. Chicago sigue ganando con base en su defensa y por ello muchos creen que su éxito no tiene fuertes fundamentos. Y ayer vimos que presionando a Rodgers, Green Bay puede tener serios problemas.

En el Sur están los propios Bucs que han dado buenas exhibiciones, pero a su vez son un equipo vencible si no limitan sus errores. Los Saints con algunas dudas también, pero con un roster muy completo en ambos lados del balón. Y en el Oeste están los Seahawks, único equipo invicto de la NFC, aunque al mismo tiempo su defensa es muy endeble; por ahora, Russell Wilson ha tenido que hacer magia para ganar varios y por eso para muchos es considerado el MVP de la temporada.

La AFC parece tener a dos potencias dormidas, Chiefs y Ravens, que en las últimas semanas no terminan de convencer o al menos no están dando su máximo potencial. Los Bills y Titans no me terminan de convencer del todo, pero les queda mucho para afinar detalles. Los Patriots, el domingo, fueron exhibidos por una buena defensa; los Colts no son un equipo contendiente; los Dolphins viven en su burbuja de ser un alegrador, pero sólo eso.

Seriamente les pregunto: ¿hay un claro candidato a ganar el Super Bowl LV? Yo no lo veo, pero no me preocupo, apenas estamos en la Semana 6, en una temporada tan complicada como ninguna de la época reciente, de hecho me alegro que así sea, hoy hay muchos equipos que todavía pueden meterse a la pelea y unos que no pensábamos podrían pelear y ahí están.