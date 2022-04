La fábrica de sueños

Se fue la primera ronda del Draft en la NFL, una auténtica fábrica de sueños, quizá el mejor 'reality show' jamás creado, increíbles reacciones por todos lados, positivas y negativas, felices y tristes, asombrosas y lógicas. Imaginen lo que invierte un jugador en su vida temprana, además de su familia, por realizar el sueño de ser uno de los nombres mencionados.

Hemos hablado infinidad de veces sobre el mínimo porcentaje de jugadores que lo logran, millones de niños y jóvenes empiezan desde pequeños a construir el sueño, en secundaria y preparatoria se empiezan a filtrar los que tienen alguna oportunidad de lograrlo, para muchos es esencial conseguir una beca, de lo contrario, todo habrá terminado, de ahí entrar a un programa universitario que pueda sacar lo mejor de ti, hacerte crecer, crear las bases necesarias para lograrlo y después, intentar ser uno de los menos de 270 jugadores seleccionados en el Draft o algunos pocos que no escucharon su nombre, pero igual logran llegar, como Tony Romo entre muchos otros.

La primera ronda del Draft el pasado jueves fue una de las más locas que yo recuerde. Hubo 9 cambios, dos de ellos incluyendo a jugadores y no cualquier jugador, 'Hollywood' Brown pasó a los Cardinals a jugar con Kyler Murray su quarterback en Oklahoma y el que cimbró a todos, AJ Brown dejó de ser un Titán para llegar a Filadelfia y de inmediato acordar una extensión de contrato por 4 años y 100 millones de dólares.

Ocho equipos no tuvieron selección en primera ronda, es la primera vez en la historia que eso sucede, no es casualidad tampoco y seguro volverá a suceder, los Rams están marcando un camino, prefiero tener a un jugador que ya conozco a fondo sus capacidades en el máximo nivel, a invertir una selección en primera ronda en un gran prospecto, pero que al final no me dé lo que esperaba. Los Packers lo volvieron a hacer, son ya 20 Drafts consecutivos en el que no seleccionan a un receptor, corredor o ala cerrada, Aaron Rodgers deberá dormir frustrado una vez más, tenían dos selecciones, pero los seis mejores receptores se fueron mucho antes de que pudieran hacer algo.

Por primera vez desde 2013 se seleccionó a un solo quarterback en primera ronda, Kenny Pickett fue el único mariscal de campo que escuchó su nombre, además no fue cualquier equipo que lo seleccionó, fue nada más y nada menos que los Steelers, de su ciudad en la que jugó 4 años universitarios. Estaba claro que la clase de quarterbacks no era ni cerca de ser la mejor, pero llama la atención que sólo haya habido una selección.

El Draft, independientemente de lo que haya pasado en el resto de las rondas, lo ROBARON los Jets de Nueva York, tenían dos selecciones en el Top 10, en el número cuatro seleccionaron a uno de los mejores esquineros que jamás haya jugado Football universitario, Ahmad 'Sauce' Gardner nunca permitió un touchdown en tres años con Cincinnati. En el puesto 10 seleccionaron a Garrett Wilson, en mi opinión el mejor receptor del Draft y después hicieron un cambio para regresar al final de la primera ronda para tomar a uno de los mejores caza mariscales, que a todas luces era Top 10 en Jermaine Johnson de la estatal de Florida. Espectacular lo de los Jets.

Los Eagles y Giants también tuvieron una primera ronda sobresaliente, ellos serían mis tres primeros calificados ahora.

Insisto, el Draft de la NFL es fascinante, pero muchas veces caemos en el error de pensar tantas cosas antes de que estos jugadores pongan un pie en el emparrillado, lo correcto es esperar al menos tres años para poder ahora sí calificarlo.

