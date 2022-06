Muy verdes los Celtics

Al parecer, todo está definido, cuestión de horas o de unos días más para que los Warriors ganen su séptimo título de la NBA, colocándose así como la tercera franquicia más ganadora de títulos en la historia por detrás solamente de los Lakers y precisamente de los Celtics.

El Juego 4 fue la clave, los Celtics no podían perder la ventaja de la localía que habían ganado en el Juego 1 de las Finales, jugaron un partido por nota hasta los últimos cinco minutos de juego en donde los Warriors lo cerraron con una seguidilla de 17 puntos contra tres, ahí cambió todo.

Si yo fuera Ime Udoka, coach de los Celtics, no hubiese podido dormir un solo minuto en el vuelo de regreso a casa tras la derrota en el Juego 5 intentando descifrar de qué manera le pueden ganar dos partidos consecutivos a los Warriors. En el Juego 4 fueron víctimas de los 43 puntos y 10 rebotes de Steph Curry y terminaron perdiendo el partido por 10 puntos. En el Juego 5 lograron apagar al gran Steph Curry, lo limitaron a solamente 16 puntos, cero triples, una racha que tenía 132 partidos de Playoffs anotando al menos uno y terminaron perdiendo exactamente por los mismos 10 puntos de ventaja.

Sí, Andrew Wiggins fue el que explotó en el Juego 5 de las Finales, Klay Thompson aportó con 21 puntos, Jordan Poole tuvo un enceste clave antes de irse al vestidor, pero en general este equipo vive de lo que haga Curry, el juego del pasado lunes fue una excepción. Jayson Tatum y Jaylen Brown se han apagado en los momentos claves del partido, Marcus Smart está cometiendo errores de novato cuando están en desventaja, todos los Celtics empiezan a tirar triples a lo loco con una efectividad paupérrima, muchas, demasiadas señales que estos Celtics están muy verdes para estas instancias, y está muy claro, que del lado contrario, es todo lo contrario, los Warriors llegaron a estas Finales con 123 partidos de Finales de experiencia entre sus jugadores, ningún celtic había jugado un solo partido de Finales antes de comenzar esta serie.

Además, si vamos al banco, Steve Kerr está rodeado de un staff de coacheo impresionante, de hecho, dos de sus asistentes ya fueron nombrados coaches de otros equipos para la próxima temporada, solo esperan la culminación de las Finales para integrarse. Por los Celtics, Ime Udoka buscaba convertirse en el segundo coach en la historia en ganar una Final en su primer año como coach en la NBA, para unirse precisamente a Steve Kerr que lo logró en 2015.

Me queda claro que los Celtics son mejor equipo que los Warriors, pero en instancias como las de unas Finales, claramente la experiencia de jugadores como Steph Curry, Draymond Green y Klay Thompson ayuda mucho a inclinar una balanza que lucía dispareja, de más está decir, que, en este departamento, Steve Kerr está a años luz de Udoka y eso ha pesado.

Para el juego de hoy por la noche en el TD Garden, espero que los Celtics saquen la casta, que quieran al menos darle a su afición una última alegría de una gran temporada en casa y después irse a jugar el título el domingo en San Francisco, me queda claro que los ánimos deben estar en el piso, que no encuentran la manera de poder frenar a Curry y cuando lo hacen también pierden, no están logrando evitar o limitar las pérdidas de balones, en todos los partidos en los que han acumulado 16 o más terminan con la derrota.

Insisto, el Juego 6 será de los Celtics y los tomo con el handicap -3.5 sin pensarlo, pero de ahí a que les vea posibilidades de ir a ganar un Juego 7 en San Francisco, hay un mundo de distancia, unos cuatro mil 345 kilómetros, la distancia entre Boston y San Francisco.

