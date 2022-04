Después de varios meses de pasividad total, seguidos de unos días intensos, la unión de jugadores y los dueños de la MLB llegaron a un acuerdo colectivo -un poco tarde después de un largo y arduo estira y afloja por fin, y con una semana de retraso, el pasado jueves se abrió la Gran Carpa de las Grandes Ligas.

Aunado al arreglo económico, se cambiaron algunas reglas. Después de más de 100 años, la posición de bateador designado es obligatoria en el Viejo Circuito. Ya no veremos más a los pitchers batear, mayormente, en la novena posición del Line Up, esto cambia por completo la estrategia que por años funcionaba en la Liga Nacional. Adicionalmente, se incrementaron los lugares en la Postemporada, ahora habrá seis lugares en cada uno de los circuitos; hace no mucho apenas eran cuatro, ahora serán una sexteta.

Además, sobre las reglas implementadas en la pandemia se quedó la de comenzar con un hombre en segunda basa en extra innings, sólo en temporada regular. Sin embargo, la norma de reducir a siete entradas los partidos de doble cartelera se quitó y se regresó a como era antes de la pandemia: se jugarán ambos a nueve entradas.

A todas luces los Dodgers son los favoritos para ganar la Serie Mundial, tienen un Line Up de miedo, Turner, Freeman y Betts los primeros tres en el orden, seguidos de Justin Turner, Muncy, Will Smith, cierran Taylor Bellinger y Lux. En el papel, no les duele absolutamente nada atrás del plato, no hay un solo respiro para los pitchers contrarios.

Su pitcheo abridor es bueno, aunque quizá deje algunas dudas, sobre todo a la hora buena. Sus tres principales caballos son Walker Buehler, Julio César Urías y Cleyton Kershaw, después, dudas, pero con ese poderío ofensivo la labor de los pitchers será mucho más sencilla.

Todo está del lado de los Dodgers para volver a ser campeones, ahora en una temporada de 162 partidos y no como lo fue en la pandemia, que se redujo a menos de la mitad.

Del lado de la Liga Americana, los favoritos para representar el Nuevo Circuito son los Blue Jays, de igual manera que los Dodgers, el Line Up del cuadro de Toronto da miedo a cualquiera, un poderío impresionante, velocidad en las bases y prácticamente jugadores que en un pitcheo pueden cambiar el partido.

Los Jays se venían armando hace algunas temporadas, pero es ahora momento de cuajar todas las piezas para pensar en regresar después de varias décadas a la Serie Mundial.

Sin embargo, habrá equipos que les planten cara, no podemos descartar a los White Sox, a los Red Sox, a los Astros y quizá una sorpresa por ahí, quizá los Angels, ¿pensaban que iba a decir los Yankees? No, a los Yankees sí los podemos descartar.

Brian Cashman sabe qué enfermedad tiene, pero no se toma la medicina. En este deporte si no tienes una rotación confiable no podrás ganar a la hora buena, podrán tener muchos bateadores de poder, pero enfrentando a un 'as', los apagarán, algo que salvo Gerith Cole, ninguno de los pitchers abridores de los Yankees es garantía.

Claramente, en el Rey de los Deportes todo puede pasar, pero definitivamente hoy los Dodgers y los Blue Jays lucen como los principales candidatos a jugar entre sí el próximo Clásico de Otoño.

