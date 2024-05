las-rayadas-son-campeonas

El futbol tan lleno de gloria y de silencios ante el nerviosismo y también la derrota. El futbol femenil tan aguerrido e incansable nos regalaron una digna Final de la Liga BBVA donde se jugaron la historia, el orgullo y una estrella más el Club Monterrey y el Club América.

Los dos mejores equipos femeniles se enfrentaron en el partido de vuelta con un marcador en contra de las regias; y las Águilas que llegaban al Estadio de Acero con un gol a favor tenían claro que el Monterrey sabía jugar con marcadores en contra y que en cualquier mínimo descuido, una de las mejores ofensivas podría anotarles y llevarse la Copa.

La primera jugada en los primeros 10 minutos la generó el América y a la portera Pamela Tajonar se le escapó un tiro de Sarah Luebbert para meter el segundo gol en el marcador global. Las Rayadas lo intentaban y al minuto 17 Nicole Pérez nos quedará en la memoria colectiva por el grito de desesperación de un estadio completo al ver cómo volaba un tiro frente a la portería vacía.

Diez minutos después vendría una jugada de Jermaine Seoposenwe dando un tiro de media vuelta pegada al poste derecho y hacer que el estadio y los que veíamos el juego a través de la pantalla enloqueciéramos. Había esperanza, las Rayadas estaban haciendo lo propio y en cualquier momento esperábamos el segundo gol para empatar y pelear el torneo.

Llegó el segundo tiempo y 45 minutos de estar en la orilla del sillón y de vez en vez pararnos por la ansiedad y el estrés, el equipo de Amelia Valverde comenzó a hacer una falta tras otra y a acumular amarillas, y a las Águilas del América comenzó a desesperar. A pesar de que tenían ese gol a favor, no generaron mayor jugada de peligro ante una defensa liderada por la neerlandesa Merel Van Dongen.

Tiempo de compensación y el estadio enloquecía con cada jugada con que las Rayadas intentaban llegar, hasta que cayó un centro y una posible mano en el área del América, por lo que la árbitra tomó la decisión de ir a revisar al VAR y en el minuto 96 lo afirmó en el sonido local: PENAL a favor del Monterrey.

La capitana Rebeca Bernal lo hizo majestuoso con pasos pequeños y unos ligeros brincos que nos pusieron los nervios de punta hasta meterla al fondo de la portería.

Las Rayadas no dejaron de buscar esa estrella en el escudo, no dejaron de correr, no dejaron de intentarlo y ante la presión al equipo capitalino, es que esa mano en el área chica no puede ser más que la desconcentración de la desesperación de tener encima a las albiazules.

La final se decidió en tanda de penales, cada jugadora, de ambos equipos los tiraron bestialmente, aún y con los dos bloqueos de las porteras, los tiros fueron con fuerza y con la decisión de mujeres futbolistas que día a día se fortalecen y maduran en la cancha.

Ante 31mil aficionados el Gigante de Acero vuelve a coronar a las Rayadas por tercera vez. El Monterrey ha sido un equipo que ha peleado para estar en los primeros lugares.

Hoy llega a los tres campeonatos, seguidas de las Amazonas que son las reinas de la Liga Femenil con seis títulos. Los equipos regiomontanos siendo cuidadosos con sus proyectos siguen haciendo historia en el futbol varonil y hoy con más gusto, el femenil.

Debajo de los equipos regios, está el América y Chivas con dos campeonatos.

El Monterrey viene haciendo las cosas bien, cuando parecía que la ausencia de Eva Espejo podría afectar, llegó la costarricense Amelia Valverde y nos quitó las dudas. Se vino un equipo más ofensivo y también con una defensa difícil de romper, no olvidemos que llegaron a la Final contra el América con cero goles en su portería en las últimas 13 jornadas. ¡Claro! En el Azteca perdieron el invicto, pero ese gol no fue limitante.

A las Rayadas les espera la Copa de Campeones CONCACAF W, la primera edición femenina del máximo torneo de clubes en la confederación y la Summer Cup, se vienen nuevas contrataciones que ya han adelantado y el seguimiento a un proyecto de primera, que pone al futbol femenil regiomontano en la boca de todos.

¡Cómo no te voy a querer!

¡Felicidades, Campeonas!