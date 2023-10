La gran inversión de Chivas

En una semana turbulenta producto de las indisciplina de sus jugadores y luego de las interrogantes en torno o no la continuidad de Veljko Paunovic que finalmente fue disipada por el propio entrenador balcánico, Guadalajara encontró un oasis de tranquilidad y certeza; Ricardo Marín, el atacante llego a la institución rojiblanca procedente de Celaya de la Liga Expansión MX, Marín no llego como un gran fichaje, es más como dirían los clásicos, arribo a Chivas “por la puerta de atrás” pero precedido de una gran campaña con los “Toros” guanajuatenses donde logro el campeonato de goleo individual y en un año futbolístico anoto 20 goles una cifra que hizo que Fernando Hierro volteará a verlo.

A los 25 años parecía que la carrera de Marín estaba destinada a la liga de plata, en 2017 debutó en América donde hizo sus fuerzas básicas desde 2012, tras no tener regularidad en 2018 fue cedido a Necaxa, para luego tener su primer paso por Celaya para tener una nueva oportunidad en la Liga MX con Mazatlán no tuvo suerte y regreso a Celaya en donde se volvió un jugador clave.

La clave para que pudiera tener esta nueva oportunidad en la Liga MX y con Chivas, mucho tiene que ver la directiva burel encabezada por Carlos Benavidez y el entonces director deportivo José Hanan, mostraron disposición y no se volvieron locos ante el interés de uno de los equipos llamados grandes del futbol mexicano por su jugador, no pidieron cifras exorbitantes ni mucho menos un préstamo con opción a compra que muchas veces no se concreta.

Celaya vendió de manera definitiva a Ricardo Marín a Chivas por la cifra de 800 mil dólares, más una prima por rendimiento del atacante, al final de la primera Celaya pudiera recibir 500 mil dólares más si se cumplen los objetivos deportivos plasmados en el contrato, es por eso que es una de las grandes inversiones de Chivas en costo beneficio para los rojiblancos.

APROVECHA LA OPORTUNIDAD

Ricardo Carbajal actual entrenador de Puebla, que entro al relevo como entrenador interino tras la salida de Eduardo Arce y el frustrado fichaje de Gerardo Espinoza con los de Angelópolis por un tema reglamentario y que finalmente los resultados avalan su capacidad.

Como jugador tuvo una destacada carrera en Querétaro, Cruz Azul, Atlante y Monterrey en la década de los 90, tras colgar los botines arranco su carrera como entrenador en Temachalco de la Segunda División en 2007, para de ahí dar el salto como auxiliar en Potros Chetumal, Atlante UTN, Mérida todos ellos en la llamada Primera “a” es en el equipo yucateco donde coincide con Ricardo Valiño y lo acompaña a Lobos BUAP para luego integrarse a las inferiores de Puebla, Mario García lo lleva como asistente en Cimarrones para volver a probar suerte en las inferiores pero ahora en Necaxa donde laboró entre 2019 y 2020 justo hace un año regreso a Puebla en donde luego de 13 años de carrera logro tener la oportunidad de entrenar en el máximo circuito.

Carbajal es un tipo que esta hoy en la Liga MX gracias a su tesón y capacidad, alejado de las modas de las nuevas generaciones que tienen como característica principal la verborrea, Ricardo Carbajal no, sabe que la mejor manera de mantenerse el primer equipo de Puebla es con resultados, el equipo tomo en penúltimo lugar y luego del paso de las semanas ya lo tiene en el sitio 13, peleando abiertamente por el acceso al “Play In” y si logran ganar en el TAS los puntos que legítimamente obtuvieron en la cancha sobre Xolos de Tijuana, les ayudara para ese objetivo.

