Play-In, segunda oportunidad

Llegó el Play-In de la Liga MX. El Play-In que es una segunda y hasta tercera oportunidad para los equipos de la Primera División del futbol mexicano en la búsqueda por llegar a la Liguilla. Pero más allá de que sean vidas extras para los equipos que lo jueguen, es necesario hablar de las ventajas, las virtudes y las diferencias que marca en relación a otros torneos. Ya habíamos visto los partidos de reclasificación y habíamos disfrutado de ese dramático método para definir clasificaciones a los cuartos final de la liga, pero hoy el fútbol mexicano se encuentra con un nuevo formato para buscar, no sólo segundas o terceras oportunidades, sino que busca generar el espectáculo. Darle más partidos al público, y además darle partidos que tienen una carga emocional y dramática por sobre los otros. El hecho de que sea un partido de eliminación directa a un solo compromiso hace que se deba tener una mayor determinación, una mayor personalidad para afrontar estos duelo. Y siempre, cuando vemos partidos que se definen en solamente 90 minutos, la emoción crece. La emoción crece porque nadie quiere perder, no hay maniobras para guardarse ciertas armas, es una búsqueda incesante a lo largo de hora y media por derrotar a mi rival y no simplemente no ser el derrotado.

Hoy el fútbol mexicano está intentando emular lo que hacen los deportes americanos desde hace mucho tiempo con estos métodos "extras" para clasificar a los playoffs, allá en Estados Unidos, a la liguilla aquí en México y no le veo lo malo. No veo lo malo en intentar seguir los pasos de la mejor industria deportiva del planeta. Porque los deportes americanos esos son. La NFL, la MLB, la NBA, hasta la MLS en esos espectáculos deportivos que están creciendo y dejan ver cuál es la manera y cuál es la estrategia ideal para las nuevas audiencias.

90 minutos poderosos, 90 minutos de intensidad, 90 minutos para estar al borde. Es cierto que el concepto de la doble pantalla hoy en día hace que un partido deba ser de emociones altas para tener toda la tensión de las audiencias y exactamente por eso el Play-In parece ser una gran ventaja para el fútbol mexicano.

Ahora, los equipos tienen que dar esos pasos adelante. El formato está puesto por la liga y son los clubes los que deben demostrar esa personalidad a la que me refiero, esa valentía y gallardía en busca de su lugar en la liguilla del fútbol mexicano. Ya se jugaron dos partidos y fueron dos partidos dramáticos, fueron dos partidos que tuvieron un gol de diferencia y que desbordó la emoción con goles anulados, con polémicas, pero sobre todo con gritos de gol que hacen que el aficionado se vincule más no sólo a su equipo, sino a toda la liga. Porque este jueves solamente tuvieron actividad cuatro clubes, pero la intención y la misión de la Liga MX debe ser que todo el mundo quiera ver esos partidos y no simplemente acotarse a los aficionados de los cuatro clubes participantes.

La Liga MX tienen las cartas sobre la mesa, y ahora simplemente dependerá de qué, de cómo y de donde estén parados los equipos de la liga MX.

La constante crítica hacia la dirigencia del fútbol mexicano, hoy debe darse un tiempo para analizar antes de criticar. Cuando se anunció el Play-In la crítica creció y creció y creció. Sería mucho más fácil fácil hoy generar un punto de vista después de haber visto lo que suceda en la cancha.