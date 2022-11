POR UNA SELECCIÓN SIN EXCUSAS

No hay margen de error para la Selección Mexicana este miércoles ante Arabia Saudita, el seleccionado entrenado por Gerardo Martino tiene que recobrar la memoria futbolística que llevó en un momento dado a creer en el proceso de este entrenador que hoy tiene ante sí la posibilidad de recuperar la credibilidad perdida ante la opinión publica en nuestro país.

Ante Arabia Saudita, el Tri deberá responder a las exigencias. Un equipo que desde hace siete ciclos mundialistas no falta a los Octavos de Final no puede darse el lujo de ser eliminado en la primera fase, la esperanza debe de ser llegar al quinto partido, pero antes tienen que hacer la tarea de superar la primera fase, en las últimas décadas han sido los jugadores convertidos en 'señores feudales' los que han decidido sobre el tricolor, este miércoles es un día para cumplir con responsabilidades, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Héctor Moreno y Héctor Herrera deben de sacar la vergüenza deportiva, y sobre todo Ochoa y Guardado, ungidos como héroes nacionales por su quinto mundial, deben de ser conscientes que no pueden ser parte del mayor fracaso de la selección nacional en el presente siglo, si no logran superar a los saudíes.

El deseo generalizado es que México apueste por esa resiliencia, que tiene una raza de sobreponerse a escenarios fatídicos, que el mal arranque en Qatar se convierta en una anécdota, pero lamentablemente pareciera que no hay argumentos futbolísticos para intentar cambiar la historia, porque simplemente hay un entrenador que cuenta las horas para irse.

Es momento como en otras ocasiones que sean los jugadores los que apuesten al pundonor, vehemencia y ese sentimiento indescriptible de representar a tu país, para que esta historia no finalice en el Estadio Lusail.

Ser fatalista es parte de la vida misma, el crear escenarios poco favorecedores no es significado de ser apátrida, es el resultado de una gestión poco inteligente en todos los aspectos, de un entrenador en el que ciframos la esperanza de trascender y que a falta de un juego, ha quedado a deber.

EJEMPLO DE RECONSTRUCCIÓN

La clasificación de Estados Unidos a los Octavos de Final de este torneo, no es obra de la casualidad o porque le haya tocado un grupo accesible. Luego de tocar fondo en todas sus categorías a nivel selecciones, el futbol estadounidense se reinventó, acudió a un hombre con la experiencia para poner al equipo estadounidense a punto, no solamente es un buen momento de nuestro vecino, cada paso que dan en temas futbolísticos es con certeza para seguir fortaleciendo el desarrollo del 'soccer' en ese país, no es fácil reconocer que se equivocaron pero el primer paso es reconocerlo y así lo hicieron.

Más allá de la gran generación de jugadores con que hoy cuentan, tienen a un entrenador altamente capacitado como lo es Gregg Berhalter, que transpira el orgullo de ser parte de ese movimiento para generar un cambio, y que seguramente los puede llevar a la alta competencia, el entrenador tiene un gran respeto a la estructura con la que hoy cuenta y seguramente si sigue por esa línea pronto tendrán dividendos que los llevarán a potenciar a cada uno de los jugadores que conforman este seleccionado.

No descartemos una sorpresa en los Octavos de Final ante Países Bajos, aunque en el papel los europeos son favoritos, el espíritu combativo y ganador puede llevar a Estados Unidos a lograr que ser un hipotético cuartofinalista no sea obra de la casualidad.

