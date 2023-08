Sin actividad

La Liga MX, mucho se especulo que durante las dos próximas semanas se pudieran jugar algunos de los partidos tanto de la jornada 4 y 5 que no tienen fecha definida, fue el propio presidente de la Liga MX Mikel Arriola quien señalo que no hay posibilidad de que se disputen algunos de los partidos que involucren a equipos eliminados de la Leagues Cup, debido a un acuerdo entre la MLS y Liga MX para que la atención este puesta en el campeonato tri-nacional y no en los torneos domésticos.

De tal manera que la Liga MX podrá retomar la actividad del Apertura 2023, tras la final de la Leagues Cup el día 19 de este mes, donde por cierto la CONCACAF aún no decide donde se disputará la final, en un principio se había propuesto la Ciudad de la Vegas pero no fructifico tal idea.

Con esta situación la Liga MX podrá programar entre el domingo 20 y jueves 24 de agosto partidos de la jornada cuatro o cinco, buscando que estas dos jornadas se vayan cumpliendo en algunas otras ventas como la fecha FIFA de septiembre y octubre.

La Liga MX retomará su calendario de manera regular el 25 de este mes.

CONSOLIDACIÓN

Este torneo debe de ser clave para algunos jugadores de la liga de plata y que puedan ser tomados en cuenta como viene siendo costumbre en anteriores torneos por equipos de la Liga MX.

Vladimir Moragrega tras su paso por Atlético Ottawa, el delantero sinaloense recalo en Atlético La Paz en donde los resultados no lo acompañaron, ahora en Correcaminos debe de hacer un torneo destacado para ser tomado en cuenta como en su momento por La Chivas, Moragrega es un jugador con condiciones y si sabe sacarle provecho podrá dar el salto de división.

Otro de los jugadores que debe tener como objetivo la trascendencia es Luis “Wiwi” Razo quien hoy milita en Mineros de Zacatecas, en Celaya y Tlaxcala tuvo oportunidades uqe no supo aprovechar y ahora debe de ser un referente en el equipo zacatecano para poder dar finalmente el estirón.

Rafael Durán quien vive su primera temporada con Atlante, también tiene la asignatura pendiente de la consolidación, surgido de las inferiores de Tigres en donde incluso debutó en la Liga MX en 2018 y que evidentemente por el proyecto de los felinos, no tuvo cabida, en los últimos años deambulo en equipos como los desaparecidos Lobos BUAP y Pumas Tabasco, en Leones Negros de la U de G, Venados de Yucatán y Mineros nunca pudo tener regularidad, por lo que ahora en el equipo comandado por Mario García no puede dejar pasar esta oportunidad.

CRECE LA PREMIER

La Liga Premier para la temporada 2023-24, de 44 equipos que participaron la temporada anterior, se suman siete más para que sean un total de 51 clubes divididos en dos categorías A y B, en esta ocasión el torneo será largo con una sola liguilla que iniciará desde la reclasificación para tener al campeón el 26 de mayo de 2024.

En la serie A se estrenaran los equipos, Orgullo Reynosa, Durango, Racing FC, Real Apodaca, Petroleros de Salamanca, Irapuato,Peribán y San Juan de Aragón, en la Serie B se suman, CF Santiago, Metepec FC, Poza Rica, Oblatos, Chilangos FC, Club CDM y Ayense.

Los equipos participantes que deseen dar el salto de categoría tendrám que cumplir con la Licencia Plus FIFA.