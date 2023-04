Un rodillazo que cimbra al futbol mexicano

La acción poco ética de Fernando 'Curro' Hernández, el sábado pasado, en donde le dio un rodillazo al jugador de León, Lucas Romero, no debe pasar desapercibida, no debe de ser tomada como parte del juego, una autoridad en cualquier ejercicio de la vida misma no debe de sobrepasar sus funciones, ni caer en actos autoritarios ni ofensivos como sucedió hace un par de días.

La FMF actuó de manera expedita al emitir un comunicado de prensa y recalcar que hará una investigación, ahora deben aplicar un ejemplar castigo, no debe quedar impune y servir como un ejemplo a las nuevas generaciones arbitrales que particularmente en la Liga Expansión MX les ha dado por insultar y ofender a jugadores y técnicos, eso sí, sin llegar a una agresión física.

El propio Reglamento de Sanciones de la FMF de la actual temporada señala hasta 15 partidos de castigo, cualquier otra determinación que no tenga que ver con el artículo 30 inciso G dejaría mal parada a la Comisión Disciplinaria.

El 'Curro' Hernández es el responsable directo de esta acción y al estar reglamentado tendrá que ser castigado, seguramente esto le costará también (independientemente de lo que determine la Comisión Disciplinaria de la Femexfut) la pérdida del Gafete Internacional de FIFA a los 39 años, esto debido a una inestabilidad emocional, Hernández prácticamente terminó con su carrera.

Ahora hay muchas interrogantes de fondo, ¿realmente el trabajo psicológico es eficiente con el que labora la Comisión de Arbitraje?, cuántos de los colegiados como el 'Curro' Hernández pueden perder el control derivado de una falta de manejo emocional.

Ahora bien, llama la atención como se siguen conformando las sextetas, incluido el VAR, para los partidos de la Liga MX, desde el interior de las oficinas de Toluca, surgen voces de que Miguel Ángel Chacón, responsable del VAR, entrega una propuesta de los árbitros que deben de apoyar desde la cabina del VAR a los colegiados y extrañamente estas designaciones son 'manipuladas' y son elegidos otros árbitros.

El principal foco del nuevo presidente de la FMF debe ser el arbitraje, y seguro, Juan Carlos Rodríguez, un tipo brillante en la industria del futbol mexicano y uno de los más adelantados para suceder al Ingeniero Yon de Luisa Plazas como responsable del ente rector del futbol mexicano, tendrá que tomar una decisión en pro de la mejora arbitral.

El arbitraje mexicano está metido en una crisis en donde ya quedó claro que ni los dos máximos referentes de este rubro en nuestro país, Arturo Brizio Carter y ahora Armando Archundia, han podido entregar buenas cuentas. La alta cúpula del futbol mexicano debe recapacitar y buscar a un hombre que no necesariamente esté ligado al arbitraje y que pueda encauzar a 'los de negro'.

ACOTAN MARGEN DE MANIOBRA

El pasado martes 28 de marzo, un memorándum firmado por el secretario general de la FMF, Íñigo Riestra, dirigido a las delegaciones de árbitros en el país, dice que se contrató a la consultora Álvarez & Marsal para efectuar una reestructura en estas áreas de importancia para el desarrollo arbitral.

Tras las voces en las que se manifiesta que no hay prácticas transparentes en el arbitraje, se adaptarán a los procesos de control que dicte esta empresa, sobre todo en temas administrativos, con esta decisión, Armando Archundia y su equipo tendrán un contralor externo para ciertas decisiones como las asignaciones arbitrales, que si bien es cierto dicha compañía no tiene experiencia en temas arbitrales, la tiene en procedimientos para evitar opacidad en las decisiones.

Dentro de la descripción de los servicios que presta esta empresa es la mejora de rendimientos, gestión de cambios y reestructuración corporativa.

Esta empresa ya trabajó con la Concacaf, tuvo relaciones profesionales con el Brasileirao y con la Liga de España.

Indudablemente, es un gran paso para poder tener control administrativo de la Comisión de Arbitraje, ahora también se tiene que caminar para que pueda darse una real capacitación en todos los aspectos a los colegiados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: FERNANDO HERNÁNDEZ RECIBE EL APOYO DEL AGREDIDO LUCAS ROMERO Y TODO CLUB LEÓN