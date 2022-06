Néstor Araujo: triunfador

Solemos ser analíticos y en ocasiones, incluso, severos con los futbolistas mexicanos que pululan en Europa; sin duda, existen muchos casos que fungen como simples complementos, que son utilizados con escasa frecuencia, y que su paso por aquellos lares es imperceptible.

Tu caso es diametralmente opuesto, tú eres un hombre, un futbolista que triunfó en el Viejo Continente, desde esa trinchera que gustas de usar, a la que acudes siempre, la cual está fincada en la tranquilidad y la estabilidad emocional y mental.

Estuviste cuatro años en el Celta de Vigo, jugaste la mayoría de los partidos de titular, tus números son brutales, nunca bajaste de 30 partidos jugados por temporada, en una entidad que en ocasiones coqueteó con el descenso, aun cercano al averno tus directores técnicos apostaron por ti.

La manera en cómo se refirieron a tu partida, es un perfecto reflejo de tu mayúscula importancia, debes sentirte sumamente orgulloso por tu andar en Galicia, la rompiste sin el menor atisbo de duda.

Eres un jugador sobrio, la variación en tu funcionamiento no es brusca, te mantienes casi siempre cerca de máximo potencial, eres de esos raros futbolistas que sus compañeros, sus entrenadores, sus directivos y demás involucrado en el juego saben qué esperar.

No sorprendes, escrito esto en buena forma, los que te rodean saben perfectamente qué vas a hacer, y eso es medular, máxime en una demarcación como la de defensa central.

Decidiste darle final a tu odisea europea, en agosto cumples 31 años de edad, es momento de enfilarte hacia el final, y que un jugador mexicano tome en sus manos las resoluciones de su carrera, primero es atípico, y segundo es plausible, tú lo hiciste.

No conozco tu contrato, ni me importa saber cifras y cláusulas, pero no hay que ser un genio para saber que es muy bueno, sin duda grande en todo sentido, es un arreglo que mereces, que fuiste trabajando durante años con inteligencia, talento y esfuerzo, y que hoy fraguaste con total virtud.

Eres un personaje que permanece tiempo importante en sus organizaciones, tres años en Cruz Azul, cinco años en Santos y cuatro años en el Celta de Vigo, eso solo habla de que eres un tipo estable, sumamente útil, y que los clubes amortizan tu valía.

Tienes muchas habilidades, y no sólo futbolísticas, que te hacen sumamente confiable, concepto sumamente espinoso de encontrar, la volatilidad en un tópico al cual prácticamente nunca te aproximas.

Llegas al América como una contratación rimbombante, vaya paradoja, eres todo menos eso, a ti no te gusta el bullicio, no eres estridente, todo lo contrario, eres totalmente opuesto al típico futbolista americanista y su sello, cosa que les va a venir de maravilla para encontrar un sano equilibrio, y uno de las bazas para esto será tu nuevo entrenador Fernando Ortiz, que es similar a ti en relación con la prudencia, ambos la abrazan y la expresan con suma sencillez.

Si existe algo que reprocharte, si la palabra cabe, es tu injerencia en la Selección Nacional, si bien tus características no son de ese líder gritón y que manotea, no has logrado igualar tu importancia con la Selección mayor a la de tu anterior equipo español.

En el representativo mexicano no has dado ese salto que todos esperamos para hacerte de uno de los tronos de los mandones, ser parte de la cofradía de las vacas sagradas que gobiernan el vestidor y la cancha.

Bagaje, te sobra para hacerlo, calidad tienes para aventar y regalar, pero siento que te has quedado un poco corto, aunque creo que tu llegada al América, equipo que te pondrá en el escaparate de amor y aversión, dos sentimientos que generan por su naturaleza, te puede ayudar a tomar ese sitio de una vez por todas.

