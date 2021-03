Pumas, razonable

El equipo universitario vive momentos dantescos, horribles, de números y de juego, los cuales no son justificables por más que su plantel sea discreto, muy discreto. El nuevo proyecto nació fincado en la improvisación, aspecto que no desdeño, al revés, me parece sumamente necesario abrazarse a él en ocasiones, no como sistema.

Pumas el semestre pasado fue mucho más de lo que es, y este semestre ha sido mucho menos de lo que es. El inexplicable subcampeonato del torneo anterior, y no por que no lo merecieran, si no por que resultó complejo explicarlo, puede funcionar como un seguro, como eventual paraguas, es más, en estos críticos momentos está funcionado como tal, y eso que les está cayendo un diluvio de proporciones bíblicas. Pero se puede quebrar, se puede agujerear, y se pueden ahogar.

Desde ningún punto de vista esta entidad tiene la materia prima, ni en la dirección técnica, ni en los jugadores para estar en los puestos de vanguardia, les quitaron a tres poderosos futbolistas titulares de un limitado once, Iniestra, González y Mayorga, así que sería muy torpe de mi parte demandar que vivieran en la cima de la tabla. Pero tampoco es para estar arrastrando en el prestigio, cuatro míseros goles en ocho jornadas, un partido ganado por cinco perdidos, resulta impresentable.

Pumas al igual que su último rival Chivas, cuentan con un extraño velo de protección. Los de Guadalajara por que juegan exclusivamente con mexicanos, fantástica ideología, la cual no puede ni debe ser utilizada permanentemente como escudo ante su ineficiencia. Y los Pumas, que con la gastada cantaleta de la cantera ha caminado muchos años sin ser debidamente analizado, ya que la misma hoy es una falacia, su aporte a la Selección Nacional mayor es un nula, cuando antes era su tarjeta de presentación.

No creo que deban relevarte Andrés Lillini, sería una impericia dirigencial, y también una desproporcionada crueldad, así mismo como también no estoy tan cierto de que tengas el suficiente bagaje para dirigir un equipo de la manufactura de la Universidad Nacional, pero le entraste al toro cuando este estaba descarriado, libre, sin norte, lo domaste, lo encaminaste y mereces sin duda una oportunidad. Dijiste en la conferencia de prensa que había tiempo, no conozco las entrañas de la dirigencia auriazul, pero así que exista mucho aire no lo creo.

Sé, porque trabajamos juntos en Monarcas Morelia, que tu largo andar en este deporte ha estado ligado a la formación, a la producción, a las fuerzas básicas. También entiendo que han pasado miles de años desde esa época en Michoacán, y que la gente cambia, evoluciona y también involuciona.

Soy de los que creo en la especialización, hoy más que nunca, en un mundo, deportivo o no, en donde la información fluye por todos sitios, creo en los especialistas, no en los todólogos. El objetivo de este semestre descansaba en hacer sustentable el nuevo proyecto, en plasmar avances, sólidos pasos hacia adelante, obvio no podía ser el campeonato, de lo último ni hablemos, pero de lo primero tampoco han existido claros visos de ello.

Hoy son un galimatías, tampoco es que sea nuevo que vivan en un laberinto, insisto, llevan años, largos años, penando con establecer un sustentado plan de reconversión, de resurgimiento, mismo en el que han intervenido múltiples arquitectos, con diferentes ideas, construyendo un símil de la Torre de Babel.