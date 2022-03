Selección Nacional: tarea

El equipo mexicano está en un nuevo Mundial, el partido ante El Salvador será un simple trámite para sellar el pase, muchas son las reflexiones sobre esta regular eliminatoria que han realizado los futbolistas mexicanos y su cuerpo técnico.

Una de ellas es la nula capacidad de análisis que tiene el protagonista del juego, porque por encima de entrenadores y dirigentes, el más importante del juego es el jugador, los demás son complementos, necesarios, sin duda, pero complementos.

Eso de seguir abrazándose a que es una Eliminatoria compleja y espinosa, resulta minúsculo y es un discurso que muy pocos compran ya.

Son ocho selecciones, y existen cuatro lugares, uno en Reclasificación, que en este caos sería contra Nueva Zelanda o Islas Salomón, hágame usted el lindo favor.

El nivel ofrecido por los contendientes, quitando Canadá, que caminó erguido todo el tiempo, y Estados Unidos, que sufrió un poco, sobre todo al inicio, los demás son de un nivel sensiblemente menor en todas las aristas comparables.

Para poder mejorar en cualquier aspecto de la vida, deportivo o no, si no somos capaces de reconocer e identificar con meridiana claridad nuestras miserias, jamás saldremos del pantano, y da la impresión de que los actuales futbolistas más que nunca viven en una burbuja, y son incapaces de hacer un serio y profundo análisis de la situación.

Venimos escuchando lastimosas quejas sobre el entorno, que si la cancha del Estadio Azteca está en malas condiciones, que si la altura ya les afecta más que los demás por vivir en Europa, que si la afición no apoya, pero no hemos escuchado decir a ningún futbolista decir que han jugado muy por debajo de su nivel.

No todos, hay lindas excepciones, más la tuya, Edson Álvarez, aunque eres de los que más se queja de las críticas, cuando, no te equivoques, la mayoría han sido ciertas, y me refiero a los juicios deportivos, los otros no valen.

Esta errónea y cansada postura de sentirse víctimas cuando su desempeño es seriamente cuestionable es un tema que nunca entenderé. A nadie nos gusta escuchar que somos malos en algo, o que no lo estamos haciendo bien, pero sin hacerle al psicólogo ni mucho menos, lo que te choca te checa.

Quitando algunos partidos y algunos pasajes, el rendimiento colectivo e individual ha sido malo, no han estado cerca de su real potencial, que no es poco, ya que son futbolistas con diversas y luminosas habilidades que penosamente no han manifestado con regularidad.

Y esa otra fastidiosa cantaleta de que las eliminatorias se juegan de manera distinta también es una farsa, los equipos o las selecciones no sufren radicales transformaciones, ni para bien ni para mal.

Si durante la mayoría de los años que dura el ciclo mundialista, hablando puntualmente de este para Qatar, jugaste mal, basado en qué tendría que modificarse la tendencia en el Mundial que es más menos en ocho meses, por arte de magia todos van a jugar mejor a partir de mañana, cómo, por qué.

En fin, ir a un Mundial es por supuesto motivo de felicidad, tampoco estoy diciendo que se deban desestimar estas sensaciones de natural alegría que provocan en los protagonistas y en el ambiente que México vuelva a plantarse en una cancha para jugar una Copa del Mundo.

Pero clasificar a tan honorable fiesta es sencillamente una obligación, una tarea, vivimos en Concacaf, cualquier otro cuento que se nos quiera contar no tiene fondo ni forma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Y LA PIEDRA?