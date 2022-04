¡Ahora invadimos la frontera!

¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD.

Estoy seguro de que las noticias que les traigo directamente de Triplemanía XXX los van a levantar de sus asientos porque en esta ocasión la gran fiesta de la lucha mexicana se prepara para llegar a un nuevo lugar de nuestra increíble República Mexicana, nada más y nada menos que Tijuana.

El escenario será el espectacular Estadio Caliente del equipo de futbol Xolos. La fecha el 18 de junio, y la verdad es que me siento muy inspirado de formar parte del gran festejo del 30 aniversario de Lucha Libre AAA Worldwide.

Mi padre, Súper Porky, me enseñó todos los días de su vida el amor y el respeto que se debe tener por la lucha libre. Con esos principios he manejado mi carrera desde mis inicios, lo cual me sigue permitiendo escalar lugares deportivamente hablando, formando parte de enfrentamientos tan importantes como en la Ruleta de la Muerte.

Lucha Libre AAA está enfocada en lograr grandes encuentros durante su aniversario, generando que las grandes leyendas y las nuevas generaciones de luchadores midan fuerza y experiencia en favor de los miles de aficionados que abarrotarán el Estadio de los Sultanes de Monterrey, el Estadio Caliente de los Xolos de Tijuana y por supuesto, la Arena Ciudad de México.

RÉCORD será el medio oficial a través del que estaré poniéndolos al día sobre todas las novedades y sorpresas que formarán parte de Triplemanía XXX. Así que semanalmente tenemos una cita, tal y como es costumbre en los últimos años. ¡Hasta la próxima!

