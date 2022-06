¡Feliz día a todos los papás!

¿Dónde están los Psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la Lucha Libre presente en las páginas de RÉCORD.

Antes que nada quiero empezar por felicitar a todos los papás, a unas cuantas horas de que se celebre el día dedicado a ellos. Sin duda ser padre es una enorme responsabilidad porque no hay un manual que te enseñe a serlo y siempre está latente la posibilidad de equivocarse.

Personalmente, este Día del Padre tendrá un sabor agridulce porque es el primero que pasaré sin mi papá, sin mi compadre, sin mi amigo. La verdad es que lo extraño mucho, no solamente en esta celebración, sino todos los días. Teníamos una relación muy cercana llena de historias de lucha libre, canciones y la enseñanza del amor al trabajo.

Súper Porky fue mi padre y mi héroe particular. Me enseñó a trabajar desde muy pequeño. Me inculcó el entendimiento de que de que algún día me tocaría ser jefe de familia, y me otorgó las armas para darle una buena educación a mis hijos.

Y, ahora que menciono a mis hijos por ellos les mencionaba que el Día del Padre, tendrá un sabor agridulce. Me toca festejar con ellos, recibir sus trabajos escolares como regalo y amarlos porque son dos personitas, que con tan sólo mirarme me hacen inmensamente feliz.

¡Felicidades a todos los papás Psycholokos! Les deseo que pasen un día maravilloso que se plasme para siempre en su mente y en su corazón. ¡Hasta la próxima!

