Gracias por su preocupación

¿Dónde están los psycholocos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD.

Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que escribieron a mis redes sociales preocupados por mi salud, por la quemadura que sufrí en mi ojo izquierdo durante la celebración del capítulo dos en Triplemanía XXXI, en Tijuana.

Valoro de corazón su preocupación, ante esta lesión que fue una quemadura térmica en la superficie frontal de mi ojo izquierdo. Estoy desde el primer momento bajo un estricto tratamiento médico, a base de medicamentos y pomadas, para una pronta recuperación.

Mi doctor está muy pendiente del desarrollo de mi lesión para que no se infecte. Sin embargo, sé que mi mejor medicina es mi entrega y mi fe en Dios.

Las lesiones son el pan nuestro de cada día en el deporte de la lucha libre, no es la primera quemadura que tengo. Como ustedes saben, hace unos años me aplicaron unos implantes de piel en la espalda, debido a la quemadura que me provocaron Murder y Monster Clown.

Sin duda las lesiones son dolorosas y complican no solamente la vida deportiva, también la personal, pero es tanto, tanto el amor por mi bendita lucha libre, que no queda de otra que vivirlas y seguir adelante.

En días pasados he seguido trabajando, aun con el parche que tengo en el ojo izquierdo, porque es mi responsabilidad ante ustedes y ante los empresarios, sólo son gajes del oficio. ¡Hasta la próxima!

