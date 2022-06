Reconozco a mi rival, el Villano IV

¿Dónde están los psycholokos? De nueva cuenta la Potencia Mundial de la lucha libre presente en las páginas de RÉCORD.

Antes que nada quiero empezar reconociendo la fortaleza, la entrega, la experiencia y el profesionalismo de Villano IV. Un rival con el que, sin temor a equivocarme, he tenido uno de los mejores y encarnizados enfrentamientos de mi carrera.

Un triunfo doblemente significativo porque además de vencer a un gran luchador, también le cobré las deudas que tenía con mi padre y con mis tíos, los inolvidables Brazos.

Durante toda la contienda escuchaba los consejos de mi papá, que me decía póngase derecho, saque el pecho. Estuve concentrado y logré un triunfo sumamente importante para la Dinastía Alvarado.

Me siento muy tranquilo y le doy gracias a Dios que me regala días inolvidables, como en el que realicé esta lucha recia y pura en contra de Villano IV. Acepté humildemente mis heridas de guerra: una cortada en la frente, los ojos morados, la espalda llena de tachuelas y mi mano, totalmente lastimada; cada una de ellas las disfruté y me llenaron de vida.

AMO MI BENDITA LUCHA LIBRE y los amo a todos ustedes, mis psycholokos. Gracias por existir y hacerme apasionar por todo en mi vida. ¡Hasta la próxima!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMLL: ATLANTIS JR RETÓ A STUKA JR POR DUELO DE MÁSCARA CONTRA MÁSCARA