Antuna: Se 'cayó' el último bastión del 'amor' a la camiseta

Se me cayó mi última esperanza. Mi ‘altar’ a quien creí vanamente que sería el último bastión del llamado ‘amor a la camiseta’ Es más, me quedaba un sabor de boca amargo sólo al recordar a JJ Macías besando el escudo del León cuando juraba que era ‘chivahermano’.

Justo ahora que me había enterado de que Uriel había sido utilizado en Grecia por el AEK de Atenas para la llegada de otro jugador (Erick Lamela), Antuna me sale con este ‘revés azul’ con su sorpresiva salida de La Máquina para irse nada más y nada menos que a los Tigres del Veljko Paunovic.

Sólo recuérdenme, refrésquenme la memoria, se los ruego: ¿No fue Antuna quien aseguró que Cruz Azul era el equipo de sus amores? Entonces, ¿por qué se fue? Bueno, pues me encontré con la ‘novedad’ de que me aseguran que el atacante fue quien pidió su salida del equipo so pena de no renovar su contrato e irse libre cuando aún y cuando el convenio tenía casi un año más de vigencia.

Casi casi fue un: ‘o me deja ir o no les toca nada de dinero de mi transferencia’ porque el próximo año quedo libre. ¿Cómo la ven? Se me vino el mundo encima cuando me enteré de esta situación, así que el equipo azul decidió terminar con su ‘idílico amor’, lo cual parecía que nunca iba a suceder. Ni modo, como dice el extinto Príncipe de la canción, José José: “porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa... el amor... acaba...”

CHOFIS: ME REJURAN QUE NO ES INDISCIPLINA

Hace unos días traje a la mesa de Los Informantes de RÉCORD+ una información relacionada con la ‘Chofis’ López. El tema fue que en el medio se creyó que había sido separado de los Tuzos por presunta indisciplina y un sobrepeso que me aclaran que no era de 10 kilos, como se dijo, pero cuál va siendo mi sorpresa que me aseguraron ‘nada que ver’ con esas afirmaciones de hecho me juran que Eduardo tiene un programa nutricional que lleva rigurosamente así como también descartan cualquier situación extrafutbolística que haya sucedido porque se lo traen cortito y no necesariamente el propio club.

Lo que sí me aseveran es que de ninguna manera es del agrado futbolístico de Guillermo Almada, que gusta de jugadores más dinámicos y ‘sacrificados’, por lo que no cuenta para el ‘mister’ uruguayo. Incluso me recordaron que ‘La Chofis’ iba a ser enviado al León, pero por circunstancias que se dieron en su momento se tuvo que quedar en Pachuca, donde evidentemente le buscan acomodo, sea ahorita o el próximo pase de fichajes en el mercado mexicano. Lo que es un hecho es que ‘La Chofis’ está en calidad de transferible y esa etiqueta no se la van a quitar.

'CHIQUITO' SÁNCHEZ YA ERA ÁGUILA TIEMPO ATRÁS

Me sorprendió saber lo que me aseguran sucedió en el caso de Erick 'Chiquito' Sánchez. De acuerdo con una versión de una fuente que al menos no me ha fallado, me aseguro que el caso del futbolista americanista estaba más cantado que las mañanitas sobre su llegada al Nido.

De acuerdo con mis informantes, Las Águilas se hicieron de Sánchez dos meses atrás ante la megaoferta que lanzó el América por él. “Sólo era cuestión de tiempo, pero América ya tenía amarrado a ‘Chiquito’ tiempo atrás", me firmó mi oyente quien me dijo que los intereses por el futbolista sí fueron reales (Sevilla de España, pero ofreció dos millones de dólares), pero la cantidad era risoria en relación con lo que ya había ofrecido el equipo azulcrema que se llevó a una de las joyas más valiosas del Grupo Pachuca.

Ahora sólo falta que el propio futbolista responda con actuaciones a la confianza de las Águilas, ya que la verdad hasta el momento sí ha quedado a deber el seleccionado nacional que se ha quedado ‘Chiquito’ con lo que se espera de él en el campo de juego.

RISAS SOBRE EL PRESUNTO PASE DE IDRISSI AL LEÓN

Causó mucha risa a mis informantes la especulación en el sentido de que el marroquí Oussama Idrissi se vaya al León, en medio de las especulaciones de que el futbolista quiere salir presuntamente de los Tuzos.

Me comentaron desde la Bella Airosa que es una mentira, ya que de entrada, como lo marca el Reglamento, León y Tuzos ya hicieron el intercambios de sólo dos jugadores (caso Ángel Mena y Daniel 'Primo' Hernández), por lo que prácticamente quedó descartado cualquier movimiento hacia los Esmeraldas.

En Pachuca saben que el futbolista africano es un ídolo, por lo que sería una locura pensar que pudiera salir en este mercado de verano. A Oussama le queda un contrato todavía de casi un año (junio 2025) situación que hace impensable que se mueva a otro club aún y cuando se especuló de su probable llegada al América. Lo cierto es que varios grandes lo pelearían indiscutiblemente por su calidad futbolística que posee.

