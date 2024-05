El Futbol Estufa calienta, pero aún no hierve

Unos van a decir que ya están adelantados y otros que apenas comienzan los escarceos. Lo cierto es que el Futbol de Estufa calienta, pero no hierve. A ver, les vamos a decir la situación real y no especulativa de dos jugadores del Monterrey (por cierto seguro uno de los clubes más buscados para hacer transferencias), el primero que ya veo que casi lo ponen con la playera de Chivas es Jesús Gallardo… Y Sí, sí es verdad que el Rebaño Sagrado ya se acercó con los Rayados para preguntar las condiciones de transferencia de ‘Chuy’, pero quiénes están cercanos a directivos norteños me aseguran que NO hay nada cerrado ni adelantado nada, como se maneja en ‘X’, así como también la posibilidad de Rodrigo Aguirre se vaya al Santos de Torreón. Mis fuentes no me niegan que hayan preguntado esos dos clubes por ellos, pero de ahí a que estén adelantados hay un trecho muy grande.

Hasta insultos recibí…

Ahora sí que sin deberla ni temerla… Resulta que ayer estuvo muy sonada la versión de que el costarricense Keylor Navas sería el bombazo para la Liga Mx la siguiente temporada. Leí incluso que algunos ya se imaginaban regalando balones hacia la tribuna en su presentación y pues ¡no! Quise corroborar la información y de plano mi fuente en el club León hasta se molestó fuertemente conmigo. “Puras mamadas ¿cómo van a llevar a Keylor Navas al León? ya dejen de inventar cosas (yo no fui, pero bueno…) Pónganle seriedad a su profesión (justos pagan por pecadores)”. Acto seguido me cortó la comunicación. Bueno mi labor es corroborar para no malinformar y resulté hasta regañado (jijiji) Gajes del oficio diría… Pero ojalá mi informante me vuelva a responder.

Cambios radicales

En la FMF me aseguran que el próximo 17 de junio, amigo aficionado, usted debe apuntar esa fecha como el día en que se sacudirán las estructuras del balompié mexicano. Desde las entrañas del edificio federativo, en Toluca, me aseguran que habrá cambios drásticos al balompié, ya que se llevará a cabo la Asamblea de Dueños a la que llegarán con la ‘espada desenvainada’ para hacer modificaciones al reglamento de competencia, entre otras cosas. ¿Ascenso/descenso? Ni lo sueñen. La realidad va por más cambios en la Liga Mx ya que todo está listo para que cambien las cosas en nuestro balompié a la que le hace mucha falta un lavado de cara si quiere seguir su evolución. Se espera mucho de esa reunión y ojalá sean buenas noticias para el balompié mexicano.

Más torneos como estos

El torneo Clausura 2024 se convirtió en uno de los mejores de los últimos siete campeonatos del balompié mexicano. Me aseguran que gracias a la participación de los equipos grandes como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Monterrey y Tigres, el Clausura elevó tangiblemente sus estadísticas, beneficios y pronto se darán los números que revelan que fue uno de los mejores de los últimos años. Los récords que se batieron van hacia varios sentidos, desde ratings, asistencia a los estadios, etc, etc, es decir números alegres que seguramente serán música para los oídos de dueños de equipo. Ahora, la idea es mantener ese empuje y con lo mencionado de los cambios radicales que habrá se espera que sea un envión importante para tener a la Liga Mx entre las mejores del mundo. Suena bien… Habrá que llevarlo a la realidad.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¿EL ERROR SERÁ DE JAIME O DE LA CÚPULA DE LA FMF?