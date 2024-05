¿El error será de Jaime o de la cúpula de la FMF?

Larga plática con gente al interior de Selecciones Nacionales. Presente y pasado. Hay algo que me dijo un personaje que me llama la atención. “Se equivocaron con Guillermo Ochoa”. Me dio sus argumentos y los refuté en todo momento, pero ratificó, porque él estuvo hasta el último día en el vestidor del portero cinco veces mundialista. “Era el caudillo. La cabeza. Más allá de lo que mostraba en la cancha. Paco Memo permeaba su liderazgo con los jugadores. Esos jefes no hay en esa última lista de ese nivel”, refutó quien aceptó que sí era bueno el tema remover a las ‘vacas sagradas’, pero también destaca que habían ganado cosas con la camiseta verde. Le desea suerte al equipo, pero esta larga plática me dejó con la frase del Chapulín Colorado. ¿Y ahora, quién podrá defendemos? La Copa América será un parámetro importante. Se necesitan héroes y en el Tri se extinguen.

¿Edson Álvarez? Lo dudo mucho. Me aseguran quienes respiraron el sudor de los seleccionados en las entrañas de los estadios que no niega su liderazgo, pero como Memo, ninguno porque, aunque no se viera en imágenes su experiencia y convencimiento hacia los demás, hoy, es irrefutable y muy probablemente inigualable. ¿Será?

Diber Cambindo ¿regresa a Cruz Azul?

No obstante que el colombiano Diber Cambindo hizo una buena temporada con el Necaxa, las posibilidades de que los Rayos compren su carta están en el aire. Lo que busca el club es esperar a fin de año, es decir, a la siguiente temporada para tomar una determinación sobre el futuro del jugador cafetalero.

Hasta el momento la cúpula analiza su actuación, aunque las calificaciones son positivas. Por otro lado, como lo revelamos en Los Informantes, los Rayos están a detalles, mínimos, pero está todo muy avanzado para que Agustín Palavecino, River Plate, llegue con los hidrocálidos. Por el momento no hay ofertas para transferibles como Andrés Colorado y Jair Cortés.

Proceso de demanda contra seleccionado

Actualmente corre un proceso de demanda contra un seleccionado nacional, enlistado para la Copa América, en tribunales internacionales. El conflicto viene de años atrás y se prevé que se destape en los próximos meses fuertemente. El tema de no revelar el nombre es porque me aseguran que se entorpecen el desarrollo de la demanda e incluso pondría en alerta al propio jugador que seguramente no la llegará venir. Lo cierto es que está claro que el futbolista, o sus abogados, probablemente pisarán suelo suizo para aclarar un tema que se ha venido arrastrando desde hace tiempo y que no ha sido ventilado en los medios de comunicación. En boca cerrada… no entran moscas.

Juego de promotores

Se viene el futbol estufa y los nombres rondarán en tuiteros ‘X’ —no periodistas esa palabra está reservada para unos cuántos— por lo que seguramente de la gran cantidad de nombres que circulan en realidad son borregazos o agentes que buscan llamar la atención. Les pongo un caso. La víspera recibí un mensaje de un prestigiado colega colombiano quien me aseguraba que el futbolista antioqueño, Johan Rojas (27) estaría en los planes Cruz Azul, el mediocampista tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026 con el cuadro sudamericano y el equipo mexicano estaría dispuesto a negociar, sin embargo, a la primera de cambio hablé con una fuente muy informada de estos temas con el equipo y lo rechazaron tajantemente. Lo único cierto era el tema del también colombiano, Duván Zapata, pero no se concretó porque el precio era estratosférico.