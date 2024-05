Luis Suárez quiso venir a América

Son de esas historias que podrían ser poco creíbles, pero no es así, justo la fuente que me confió esta información me aseguró que Luis Suárez, sí el crack uruguayo que hoy juega para el Inter Miami de Lionel Messi, fue ofrecido al América después de la Copa del Mundo Catar 2022, pero por diversas circunstancias no se dio su contratación. ¿Se imaginan a este ‘killer’ con la camiseta de las Águilas? El costo, me asevera gente que acercó al sudamericano, era cercano a los cinco millones de dólares, pero ni así en el Nido le habrían dado el visto bueno. Lo cierto es que Suárez tuvo ofertas de otros clubes mexicanos, como Toluca, Monterrey y Tigres, pero les habría dicho que ahorita no joven.

EL ÉXITO DEL NECAXA

El que las categorías Sub 23 (Semifinales), Sub 18 (Semifinales), Sub 14 (Subcampeones) del Necaxa hayan llegado lejos tiene una razón de ser: de la mano de Alberto Clark, director de futbol del equipo, ya que impuso métodos específicos para el reclutamiento de jugadores. Por ejemplo, los Rayos no eligen a cualquier defensor, medio o delantero si no reúne características físicas especiales, pero en general también se hacen trabajos físicos individualizados y dos sesiones diarias además de un sistema en el que todos las divisiones juegan el mismo sistema, por lo que cuando ascienden los jóvenes ya saben a lo que van a jugar. ¡Enhorabuena a los hidrocálidos! Por cierto, van por tres refuerzos. Fentanes lo ha hecho muy bien en el equipo.

¿QUIEREN EN PUEBLA A RAFA PUENTE JR.?

Hay versiones encontradas en torno al analista de TUDN, Rafael Puente Jr., en relación a que interesa al Puebla. Al interior del equipo me aseguran que en el grupo no lo desean ni quieren al actual comunicador que, personalmente, se me hace un profesional y conocedor en la materia. Por otro lado, se asegura que ya fue entrevistado, sin embargo, la apuesta real en el equipo es Gerardo Espinoza, por quien deshojan la margarita desde hace mucho, José Guadalupe ‘Profe’ Cruz y se agregó José Manuel ‘Chepo’ de la Torre. El actual entrenador del Aucas tiene al equipo sublíder y se hablan cosas muy buenas de él en Ecuador pues podría llevar a su equipo al título.

IMPORTANTE ANUNCIO EN SAN DIEGO

Gradualmente toma forma el arranque del nuevo equipo de la MLS, San Diego FC, pero para tener una mayor resonancia habrá mañana una conferencia de prensa en conjunto con los Xoloitzcuintles de Tijuana de Jorgealberto Hank Inzunza. Habrá una sinergia importante entre ambos clubes de Estados Unidos y México, y seguramente se despejarán noticias sobre la posible llegada de Hirving ‘Chucky’ Lozano, Hugo Sánchez, Guillermo Ochoa, entre otros nombres que se han barajado. Quizá también ya anuncien el director deportivo mexicano Carlos Aviña, quien llevó al Mónaco a la Champions League.

