Clubes invertirán lo que sea en credencialización de barras

Tras la reunión de ayer y antier en la FMF y de delinear los puntitos a seguir para controlar a sus aficionados y barras, donde por cierto pasaron por encima el control que ejercen estos últimos sobre los clubes, los equipos se comprometieron a invertir lo que sea necesario de manera individual en la credencialización de todos los visitantes a sus distintos inmuebles.

La FMF les ofreció el software que utilizarán en la Selección Mexicana, aunque la mayoría hará un esfuerzo extra para mantener el suyo y tener su propia base de datos, y esta pueda ser enviada a la FMF. Lo que se busca con esta propuesta es saber en qué lugar se sienta cada persona, con nombre y apellido, y así focalizar de inmediato a los que desatan el desorden.

De igual manera se comprometieron a controlar y dejar de dar privilegios a sus grupos de animación, al tiempo de exigirles desde ya los datos de cada uno de sus integrantes para tenerlos localizados. Ahora, una cosa es la buena fe y promesas, y otra los hechos, ya que esta misma situación la propuso en su momento Decio De María y no pasó absolutamente nada.

Hace un par de años se intentó hacer lo mismo con Enrique Bonilla y también pasó de noche la propuesta. La realidad es que erradicar a las barras de los clubes no es nada fácil, derivado del poder que les han otorgado y ahora tienen, no sólo es la presencia en las gradas, entrenamientos, afuera del estadio, estamos hablando de temas económicos, manejo de boletos, venta de playeras, cerveza y otros modos de generar dinero, apoyos de clubes para el desplazamiento a donde juegue el equipo, etc.

No es un tema que les lleve una jornada, pero también es cierto que deben de comenzar de inmediato con la mano dura, por lo que el compromiso que han ejercido los clubes la mañana de ayer es y debe de ser vigilado y evaluado semana a semana.

CHIVAS PONE EJEMPLO

Chivas ha puesto el ejemplo, en su momento Jorge Vergara lo hizo y advirtió del problema que generarían las barras y nadie le hizo caso, y a manera institucional expulsó a las barras de los juegos de Chivas.

Ahora, entendiendo la problemática y la agravada situación, Amaury Vergara pone un manotazo que se negaron a dar hace unos días y decide jugar sin sus 'grupos de animación' a partir del Clásico Nacional, siguiendo la postura de su padre y entendiendo que uno de los dos clubes más importantes del país tiene que ser ejemplo.

La pregunta es, si lo puede hacer Chivas, uno de los equipos con mayor afición dentro y fuera del país, ¿Por qué no lo puede hacer otro equipo?

PRIMAS Y PREMIOS PARA QATAR

Directivos de la Selección Mexicana comenzaron a reunirse con los seleccionados, primeramente con los líderes del equipo mexicano, para luego visitar al resto, esto para acordar y quedar en el mismo canal en cuanto a la cantidad que se llevarán por su participación en la Copa del Mundo, como primas y premios, así como los compromisos comerciales que tendrán que cumplir con el resto de patrocinadores para terminar de cumplir con el área comercial previa a al Mundial, así como el calendario para hacerlos, previamente palomeado por el entrenador, Gerardo Martino, incluso para verlo estaba en Europa Yon De Luisa y Gerardo Torrado, siendo el segundo el que se quedó para finiquitar el tema con los seleccionados.

Estos premios tendrán un incremento considerable en comparación con el Mundial pasado, tanto en premios como en viáticos diarios, donde el año pasado eran 220 dólares por día por seleccionado. Los jugadores y algunos de los líderes están satisfechos con el incremento, ahora falta recobrar el nivel futbolístico para ganar mayor cantidad, paso siguiente es acordar los que viajarán con familias y amigos, horarios, vuelos y hospedaje, ya que la FMF es de las pocas federaciones que les ayuda en todo lo relacionado con logística para jugadores y familiares.

