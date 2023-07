'Con Jimmy se trabaja a toda madr...'

Esta semana comenzarán las pláticas para poner en balanza lo que dejó el mes de trabajo de Jaime Lozano con Selección Mexicana, haciendo de lado el título de la Copa Oro y así el análisis sea más profundo en las formas, modos y manera en que el 'Greñudo' desarrollo una estabilidad, un compromiso y desarrollo una camaradería interna que detonó a toda luz en un grupo de trabajo solido y firme.

Situación que los presentes sentimos tanto interna como externa, ya que en tres semanas y media Jaime Lozano y su equipo de trabajo logró hacer las cosas de manera sencilla y fácil de consumir para sus futbolistas, logró darle al grupo una dosis de confianza y motivación que no pudieron los apellidos con campeonatos y otros con palmarés internacional, la manera y la forma en que Lozano cambió por completo la cara y la manera de ver la playera de la Selección Mexicana a la interna es uno de los motivos por los que hoy tendría que ser o es el candidato número uno a quedarse en el puesto.

Jimmy o Jaime como le llamaron todos los futbolistas, dejando de lado el mote del: Míster, El Entrenador, El Director Técnico habla de la confianza y de la línea directa de comunicación, sin intermediarios y sin burbujas o peldaños de mando que terminan por ejercer jerarquía y sembrar a cualquier costo el respeto, que muchas veces no termina de darse de la manera que corresponde. Con Jaime Lozano el equipo encontró un momento más humano, personas que les hablaran a la cara y de manera clara, eso se reflejaba en los entrenamientos en el día a día, en la manera de acudir a cualquier actividad.

Staff, directivos, doctores, etc... mencionaban los mismo: “Con Jimmy se trabaja a toda madre, ojalá y se quede”, para algunos son palabras que rayan la comodidad o costumbre con cualquiera que fuera el entrenador, aunque la realidad es que en Selección Mexicana mayor tenía mucho tiempo que esto no ocurría y no se veía.

No es que los jugadores o la Selección Mexicana elija al entrenador duque los va a llevar, es tomar la mejor decisión para lo colectivo y el proyecto, esta Selección tendrá su punto importante en el Mundial del 2030, ya que llegaran a la edad madura como futbolistas y esos mismo los tuvo Lozano en la Sub 17, Sub 20 y Sub 23, eso se llama proyecto, se llama crecimiento y se llama confianza.

DAVINO QUIERE PODER DE DECISIÓN

Hablamos mucho del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, pero a nivel directivo también vienen cambios y un área que estaba en análisis, por el hecho de no ser la nueva estructura la responsable de darle ese puesto es la del director deportivo, cargo que hoy ocupa Duilio Davino y que también está en el análisis, estos días se sentara a entregar su análisis de lo ocurrido y comenzar a avaluar lo que e ofrecen o lo que no le ofrecen para tomar la mejor decisión. Una cosa es clara: Sí a Davino no le dan margen de elegir o poder para tomar decisiones difícilmente seguirá en el cargo, difícilmente se dejará manipular o ser el escudo por sí algo no sale bien. Duilio quiere nutrir y sumar, pero con determinación, hoy por lo visto y lo que vivió sería un grave error dejarlo ir, un error que también les puede pegar en lo deportivo.

TRI PAGA SUS PENDIENTES

La Selección Mexicana confirmó cuatro juegos más en Estados Unidos para cerrar el año en territorio norteamericano, ya que en noviembre la Fecha FIFA le corresponde a Nation League. En septiembre se jugará dos y dos más en octubre, con estas fechas se termina el adeudo que se tenía con empresa SUM y las televisoras dueñas de derechos de transmisión por los juegos cancelados derivados de la pandemia, incluso parta septiembre se tenía contemplado viajar a Europa, pero sin entrenado definido era un desperdicio realizar la gira, por lo que decidieron cambiarla para el 2024 y así terminar sus adeudos pendientes, para que el próximo se pueda realizar la gira ya sea antes o después de la Copa América en el verano entrante.

