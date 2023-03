FMF prioriza reconciliación del Tri con la afición

LES URGE RECONCILIACIÓN DEL TRI

Tras el desencanto, molestia e inconformidad de la afición mexicana con los resultados, acciones y maneras de trabajar de la Federación Mexicana de Futbol con la Selección Mexicana varonil, donde actualmente se paga la factura de todas las malas decisiones tomadas en su momento que orillaron al pésimo Mundial y un rompimiento muy marcado entre afición y selección, hoy y desde antes de la salida de Yon de De Luisa y de que deje de ejecutar en su silla, los dueños solicitaron de inmediato y de manera ordenada un plan emergente para lograr reconciliar a su afición y que ésta volviera a consumir el producto Selección Mexicana.

Luego del divorcio del cuadro mexicano, incluso hubo quejas de algunos patrocinadores y socios comerciales que no tuvieron ni vieron los resultados que esperaban, un ejemplo de ello es la venta de playeras, que siempre está entre las primeras en el mundo, ya sea por el mercado de Estados Unidos y el mexicano, pero en esta ocasión el jersey del cuadro nacional no fue lo esperado en ventas ni en gusto, ya que a mitad del Mundial incluso se encontraba a mitad de precio.

Este es el plan que han solicitado los dueños del balón y del producto Selección Mexicana, no olvidemos que este es un negocio de particulares, y que la frase romántica de la selección de todos es más un insulto que una realidad, han intentado llevar un discurso de vergüenza y fracaso, en busca de que su afición recupere la confianza y la vuelvan a ver como antes, ya que la principal fuente de recursos de los dueños del futbol mexicano se gesta en lo que genera la Selección Mexicana en conjunto.

De ahí que escuchamos a directivos, leemos a dueños, oímos al técnico del cuadro mexicano hablar de resultados inmediatos, ya que saben que para que vuelva a resurgir o encenderse esta chispa en la afición se necesitan resultados inmediatos, como dar buenos partidos, hacer convocatorias que se agradecen y se vean distintas a lo que se tenía anteriormente, además de la necesidad y petición explícita de ganar el amistoso a los Estados Unidos y levantar la Copa Oro a como de lugar, sin importar las formas y maneras. Piden resultados inmediatos, sabedores que de ahí obtendrán esta ansiada reconciliación, la generación de expectativa y el gusto por ver al equipo mexicano en acción.

Por ello es que los dueños o el Comité de Selecciones Nacionales se ha recargado últimamente del proyecto que encabeza Mikel Arriola en la Liga MX, para gestionar, manejar y y por momentos sugerir alrededor del cuadro tricolor, que no tenga que ver con cancha o acciones de cuerpo técnico o Comité de la misma, esto ha llevado a que las últimas decisiones estén muy inmiscuidas entre Liga MX y FMF, algo que no se tenía en años, ya que a pesar de su cercanía el divorcio estaba más que cantado, incluso en los tiempos de Enrique Bonilla no se tenía ninguna relación con Yon de Luisa, que separa liga y FMF y ahora todo parece “miel sobre hojuelas”, ya que ambas están muy pendientes de una y otra, en especial los de la liga de la FMF, que cada vez toman más fuerza en las determinaciones, dirección y sentido de lo que se hace y quién lo hace.

EL TANO, CON TODA LA AUTORIDAD

Las Águilas del América toman con calma el descalabro sufrido el fin de semana pasado, entendiendo que a su entrenador se le ha dificultado el accionar sobre todo de los cambios o movimientos del juego, debido a las lesiones y ausencias. Saben que Fernando Ortíz, quien por cierto explotó en su primer momento de malos resultados luego de un año, tiene la plena confianza y conocimiento para sacar el barco de este mal rato y tomar con mucha seriedad y responsabilidad el mes de marzo, que es donde América tiene juegos imperdibles y donde debe de mostrar otro futbol.

Al mismo tiempo tiene y cuenta con toda la autoridad para hacer los cambios que le peguen en gana y que vea como una ayuda para sacar al equipo adelante lo más pronto posible, ya que uno de los objetivos muy claros es quedar ente los cuatro primeros y llegar a la Final sí o sí.

MARTINO LES DICE SUS VERDADES

De nueva cuenta Martino declaró y en México a nivel futbol mexicano les volvió a sacar ronchas con sus palabras, que por cierto ya las había mencionado en sus últimas conferencias de prensa meses previos a la Copa del Mundo, donde incluso al presidente de la FMF le molestaron en demasía sus respuestas, que no dicen más que la realidad y verdad del futbol mexicano, y que a la fecha no ha cambiado nada, incluso con el cambio de “estructura”, nombres y cuerpo técnico, bien dicen que la verdad no peca, pero incomoda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ FUE EL PRIMER ENTRENAMIENTO DE DIEGO COCCA CON EL TRI.