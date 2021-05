Las razones por las que Nico Castillo salió de América

NICO CASTILLO NO ESTÁ AL CIEN

La partida de Nico Castillo del América obedece estrictamente a un tema de alta médica, al tiempo de cuidar su integridad y tercero a un cupo de extranjeros. Pese a tener contrato con las Águilas, la directiva y en especial los médicos no se han atrevido a darlo de alta al 100 por ciento y dar luz verde para su regreso de lleno a las canchas, por lo que América no quiere exponer la integridad física del chileno, pese a que el delantero se aferra a regresar a las canchas. Hace unos meses fue revisado en Estados Unidos para intentar regresar a las canchas lo más pronto posible, y en ese momento el tema físico fue el que le impidió su regreso, ahora, es un hecho que no está al 100 por ciento de su capacidad física, lo cual le puede generar temas distintos a futuro y el club los quiere evitar, por lo que buscan darle otra salida al tema.

Cabe recordar que el cupo de extranjeros es un problema, ya que este torneo tienen que bajar uno más, y en ese puesto la desventaja es muy marcada, ya que tanto Roger, Viñas y Henry han cerrado muy bien el torneo.

OCHOA EN AMÉRICA Y YA

Guillermo Ochoa no tiene contemplada ninguna oferta ni mucho menos una salida a otra liga, pues el portero mexicano se ve con América otros torneos. Al mismo tiempo, su directiva no contempla la contratación de otro portero o sondear el mercado en busca de un arquero, al tener contemplada en la portería del equipo a Memo. El mismo cuerpo técnico así lo contempla, por lo que los refuerzos llegarán en especial por la parte de los costados, donde se ve más endeble al equipo. Ochoa estará en América muchos torneos.

RAYADOS, CON LA MIRA EN CRUZ AZUL

Rayados, de la mano de Javier Aguirre, y luego del fracaso del reciente torneo, han decido hacer un cambio por completo en el club. La revolución que ha pedido el técnico ha sido clara y específica. Para la plantilla de Rayados muchos están viviendo tiempo extra en el club y eso hace que su comodidad se note en la cancha, por lo que les abrirán las puertas a jugadores como: Pabón, Loba, Nico, Celso, Hugo, Stefan, Avilés y a otros para dejar al equipo y buscar una mejor oportunidad, tanto para el jugador como para la institución. Todo esto ha llevado a la directiva a utilizarlos como moneda de cambio y en especial fijar su punto en el mercado local antes de ir al extranjero y buscar algunas contrataciones mediáticas. En México fijan el interés en jugadores de Cruz Azul como Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez, algunos del Pachuca, otros de Atlas y Puebla, en busca de firmar una plantilla competitiva y al gusto del entrenador.

NADA POR BELTRÁN

Hasta el momento sólo han preguntado. En su momento Necaxa preguntó a Chivas por Beltrán y Huerta, pero la respuesta es que la intención de Chivas es mantenerlos en su plantel. Por el momento Necaxa no ha lanzado alguna oferta por estos jugadores, si bien es cierto son del interés de varios equipos por su calidad, ninguno se ha atrevido a lanzar cantidades formales por sus servicios, y hasta el momento la directiva los quiere mantener en el plantel.

MIGUEL HERRERA, MAÑANA TIGRE

Llegó el día para los Tigres. Miguel Herrera será anunciado mañana, o a más tardar el viernes, como entrenador de los Felinos por los siguientes cuatro torneos con opción a un año más. Miguel Herrera confirma lo anunciado en este mismo espacio hace mes y medio, donde a la llegada de la nueva directiva se le abrió la posibilidad de dirigir a los Tigres, equipo que busca un orden distinto y tener un peso diferente como institución y proyecto deportivo a nivel interno.

Miguel Herrera firmó contrato con cláusulas muy específicas que atienden a evaluaciones constantes y resultados inmediatos a corto y mediano plazo, además de temas en cuanto a su conducta dentro y fuera de la cancha. El propio Herrera sabe que es un reto complicado y difícil, ya que llega a la casa de un histórico: Ricardo Ferretti, por lo que su primer tema es atender todo lo que huela al Tuca para así comenzar de cero e iniciar la apuesta ganadora que tienen en mente y que le van a exigir a diario.

