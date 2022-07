Lesión de Roger 'enfrió' tema Chivas-Henry

HENRY A CHIVAS SE ENFRIÓ POR ROGER

La búsqueda del delantero de las Chivas continúa. El Guadalajara ha intentado de varias maneras hacerse de un atacante por la baja de Macías, sin embargo, y luego de analizar las opciones y lo que le ofrecían, y con el conocimiento de Ricardo Peláez en su futbol, Henry Martin del América era la opción más viable, por lo que tocaron al jugador, de lo que quería, tenía y hacia donde iba su carrera con los de Coapa, para luego comenzar a platicar con la directiva de las posibilidades de tenerlo.

América fue tajante en el tema de que sólo saldría vendido y muy bien vendido y con un contrato que deje satisfecho y tranquilo al jugador hacia él futuro.

Las propuestas de préstamo ni siquiera eran analizadas, ya que la directiva de las Águilas fue contundente en que el préstamo no era viable ni al jugador ni al equipo de Coapa, ya que no iban a reforzar al archirival con un préstamo para luego volver a Coapa. El jugador sería el más perjudicado porque la afición jamás se la perdonaría volver luego de vestir el jersey rojiblanco y finalmente la posición de Chivas sería un ganar-ganar.

Chivas reforzaría su propuesta hasta pensar en comprarlo, sin embargo la lesión de Roger Martínez en la Jornada 1 y su tiempo de recuperación que se habla puede ser hasta de medio torneo, hizo cambiar la postura americanista y detener las charlas.

Chivas se quedó a la espera y continúa así, hasta no recibir luz verde de los Coapa, mientras busca o sondea otras alternativas, pero eso sí, nunca pusieron en mesa una propuesta firme, profunda por la compra del delantero, ya que todo cambió en la Jornada 1, sin embargo, aún no cierran y ni quieren cerrar esa puerta al ser el jugador que desean y que a futuro les puede rendir el resultado deseado.

Otras de las opciones del conjunto de Amaury Vergara son Roberto de la Rosa de Pachuca y Eduardo Aguirre de Santos, en ambos casos también es compra definitiva, por lo que buscarían colocar a Eduardo López en uno de estos, para que les ayude a saldar al delantero, o en caso de no ser del agrado de Santos o Pachuca buscarle venderlo en otro equipo.

Aunque los Rojiblancos están seguros que si van a sacar la cartera y pagar por un delantero tiene que ser probado y que llene las expectativas, y en ambos casos Henry Martín les llena el ojo y por sus condiciones a futuro sería la mejor inversión y una dupla letal al regreso de José Juan Macías.

América esperará al viernes, donde se la aplicarán exámenes más profundos a Roger Martínez para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación, con esas respuestas podrán reactivar la negociación más firme o de plano la cancelan para este torneo, ya que nada es imposible en este futbol mexicano. Y más cuando esta rivalidad entre Chivas y América no va más allá y ahora esta de moda entre los dueños echarse una manita de vez en cuando, por lo que hoy la puerta del América no se ha cerrado para una posible salida de Henry, siempre y cuando sea comprado.

DUEÑOS MOLESTOS POR LOS FRACASOS

Las cosas en Selección Mexicana están que arden. Luego del fracaso de hace unos días de la Sub 20 y de la derrota de la Femenil que complica el pase a Olímpicos y al Mundial, los dueños pusieron el grito en el cielo, ya que dos fracasos seguidos son imperdonables, aunados al pésimo rendimiento de la mayor. Los dueños quieren explicaciones claras y contundentes que expliquen a conciencia los motivos de los descalabros, por lo que los puestos de Gerardo Torrado y toda la estructura están siendo analizados, sumados a que de no ir la Femenil a los Olímpicos, México no tendría participación en el futbol y en deportes de conjunto. Los dueños de los derechos de la justa olímpica pegaron otro grito por afectarles directamente el rating presupuestado y obviamente la expectativa que se tenía. Hoy esta estructura diseñada por Yon De Luisa y que encabeza Gerardo Torrado es y será analizada a conciencia, por lo que esperan que para el Mundial de Qatar el resultado sea satisfactorio, sino, la barredora entrará a Selección Mexicana.

