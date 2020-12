Miguel Ángel Garza, entre los candidatos en Cruz Azul

CRUZ AZUL SONDEA PRESIDENTES

La inminente llegada de Hugo Sánchez al banquillo de Cruz Azul no sería la única plaza que se llenaría o que llegaría para este certamen, ya que la estructura está buscando un nuevo presidente con experiencia y que entienda el conocimiento y exigencia de representar a Cruz Azul, por lo que la nueva plantilla que dirige a La Máquina ya tocó base con dos candidatos, que ya han estado en similares puestos en otros equipos, el primero es Álvaro Dávila, quien estuvo en Monarcas, y Miguel Ángel Garza, quien estuviera en una de las principales sillas de Tigres. Con ambos sólo han sido charlas nada formales, sólo acercamientos con rumbo a una posible negociación.

REFUERZOS AMERICANISTAS

Tras designar por dos años y medio a Santiago Solari como entrenador, las Águilas del América comenzarán a buscar sus refuerzos, y en algunos casos restablecer las charlas con algunos clubes en busca de intercambios y compras de los mismos, en especial con el León, ya que una de sus prioridades es un volante de recuperación y el peruano Pedro Aquino es una de las principales opciones, más porque le restan seis meses de contrato con el actual Campeón, por lo que la negociación estará en menos de dos millones de dólares y un jugador. De igual manera tendrán el contacto con Toluca por los servicios de Alan Medina, donde también estarán jugadores y dinero involucrados. En caso de poder colocar en el mercado a los colombianos Andrés Ibargüen y Roger Martínez se abriría la posibilidad de una plaza de extranjero, y de inmediato irían al mercado a llenarla, incluso ya tienen la posición que buscan cubrir en un central o un volante ofensivo. Hay que recordar que Nico Castillo estará dado de alta en el primer equipo y podrá regresar a las canchas bajo su responsabilidad en marzo entrante. De esta forma está el panorama de los refuerzos americanistas para el siguiente torneo, a la espera del visto bueno del entrenador, quien llegará a finales de esta semana.

SOLARI SE ADECUÓ AL PRESUPUESTO

Santiago Solari quería regresar a las canchas en el 2021, y luego de que Santiago Baños se aferrara a traerlo y recibir el sí de su directiva, el convencerlo no fue tanto problema, incluso, aceptó el mismo plan financiero que Miguel Herrera, y sus honorarios también están por ahí, por lo que no hubo un desajuste en las finanzas de Coapa para los siguientes torneos. Incluso los otros candidatos rondaban el mismo margen de salario que el anterior entrenador, por lo que los ajustes eran en el producto final, llámese trabajo en cancha y manera de enfocar el proyecto. Al final Solari se llevó la batalla por su preparación, que no sólo cumple con la de entrenador, sino con otras funciones, que lo llevan a tener un producto más completo, como la nutrición, preparación física, coaching, entre otras.

NO QUIEREN A LOS DE CHIVAS

Chivas es otro de los equipos que se ha mantenido trabajando de manera callada, y no es por iniciativa propia, sino porque sus refuerzos también están detenidos, derivado de que la cartera rojiblanca no anda tan llenita como hace unos meses, y ahora para comprar tienen que vender o negociar intercambios, o precios accesibles al bolsillo, mismo tema que la mayoría de los equipos del futbol mexicano. Uno de los problemas con los que se ha topado Chivas es que pocos equipos han levantado la mano por sus bajas, pues su lista de transferibles a vista de los conjuntos no es tan accesible y apetecible para el siguiente torneo. Uno de los que pensaban que saldría rápido es Eduardo López, sin embargo, ni vendido, prestado, ni con la mitad de sueldo sale el jugador rojiblanco. Los clubes a los que ha sido ofrecido no le encuentran un lugar en su plantel, por lo que tienen que reaccionar hacia otro lado, y este es un tema que apremia a la directiva, ya que Vucetich está urgido por sus refuerzos y el acomodo de posiciones que dará a su equipo a semana y media de iniciar el torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL RETOMÓ PLÁTICAS CON HUGO SÁNCHEZ PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO.