Ningún delantero del Tri está seguro para el Mundial

TRES DELANTEROS Y HOY NADIE ESTÁ ARRIBA

La Selección Mexicana acusa excesos de delanteros y falta de gol…

El llevar a tres y no a cuatro atacantes fue una decisión que cambió la cara de muchos en selección y no en Selección, incluso a algunos no les cayó con la mejor claridad el tema y en otros sorprendió el plan de Gerardo Martino, que siempre desde su lógica lo ha tenido claro en su esquema táctico (1-4-3-3) con el que pretende encarar la Copa del Mundo. De los cuatro que hoy tiene concentrados, uno se quedará sin Mundial, la gran interrogante y con la que duerme Martino noche a noche es que sus principales atacantes o los que perfiló para estar en selección y competir por la titularidad, hoy están con problemas de lesión, con temas de falta de ritmo y ausencia de festejos, que los pone en tela de juicio con sus competidores (Henry Martín y Santiago Giménez).

Al cuerpo técnico del Tri se le agudiza el conflicto por el momento futbolístico que atraviesan los delanteros que no le figuraban en el radar y que ahora son los que más enamorados están con el gol.

A dos meses del torneo mundialista, el nombre de Santiago Giménez como el atacante que no estará en Qatar es el que resuena; sin embargo, pocos recordarán que ha sido un proceso largo de la mano de Martino, el que lo ha llevado a Selección, incluso era llamado al Tricolor sin jugar en Cruz Azul, y él lo ha llevado con calma y le tiene plena confianza, caso contrario al de Henry Martín, quien ha tenido que batallar desde su actual club por una oportunidad para jugar, ser considerado titular y ser regular y confiable para sus entrenadores.

Henry es el delantero que a base de trabajo, momento y resultados se fue ganando los llamados y la confianza en Selección Mexicana y en su propio club, recordarán que siempre ha navegado contra corriente, siempre había un extranjero que pese al gran momento personal, lo mandaba a la banca.

Hoy Henry está cerca de convertirse en el goleador del torneo, en ser para Martino un delantero de confianza, un atacante que le resuelva los problemas, pese a que hace unos años el propio entrenador no lo veía cerrando la etapa final para la Copa del Mundo como está ahora, aunque su regularidad y compromiso le otorgó ese comodín para pelear por el Mundial.

LOS LESIONADOS, UN MES PARA RECUPERARSE

En cuanto a la opción A y B que manejó en el proceso el propio director técnico (Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori), dos delanteros de similares características, que cumplen con el perfil de atacante que gusta en selección, hoy no hay que darlos por sentados que van, incluso, cuando los propios jugadores sepan o se sientan con la confianza del entrenador o del cuerpo técnico para estar en Qatar, y en especial el delantero de los Wolves, como consecuencia de la dura y molesta lesión con la que tiene que convivir día a día, y que lo ha privado de iniciar la temporada como él quisiera. El pubis es una zona para el deportista de alto rendimiento que cuando comienza a darle molestia se vuelve imposible de competir o entrenar, en el caso de Raúl esta molestia le impide caminar de manera cómoda, entrenar y evidentemente competir como le exige su profesión.

Incluso muchos tienen que parar por largas semanas o meses para ser tratados y erradicarla por completo, ya que de lo contrario se aparece en el momento menos pensado y esa situación es la que tiene a Raúl en jaque a dos meses de la Copa del Mundo, y al propio Martino al pendiente, y ahora más metido en resolver de inmediato la lesión que lo aqueja y que de no remediarla le puede llegar a costar su lugar en el Mundial.

Rogelio Funes Mori, quien ha reconocido estar en deuda con la Selección Mexicana, sabe que hoy su mejor amigo y aliado no debe de ser su médico, ya que la lesión en la pierna le ha resultado crónica y hasta maltratada, y se le volvió a presentar después de un mes de actividad. Este fue el mismo malestar que lo marginó toda la segunda parte del certamen anterior y la Liguilla, por lo que hoy, aunque ha comenzado a entrenar con su equipo y con Selección, aún no está al 100 por ciento, por eso el temor del cuerpo técnico del cuadro tricolor que se le vuelva a presentar o que le resulte otro malestar derivado de lo mismo, ya que en el último año ha sido muy propenso a lesionarse y eso lo mantiene con las alertas encendidas.

Rogelio sabe que la confianza la tiene y que la calidad la porta, hoy debe de intentar volver lo más pronto posible y cuidar mucho la salud y parte física para estar arriba, porque tanto Raúl como él, son las opciones por la que se decantaría el entrenador de la Selección; sin embargo, las lesiones pueden ser su principal rival y su contendiente número uno.

Tienen un mes más de competencia los cuatro atacantes, unos para mantener el nivel y otros para ponerse a tope, recuperar la salud y estar a las órdenes, ya que en un mes se dará lista definitiva y Martino tendrá que elegir con base en lo que mejor le dé al equipo o le funcione a su sistema, aunque no puede ignorar el momento, porque el esquema se puede modificar.

UN AUTÉNTICO DOLOR

El problema de las lesiones y sobrecupo no sólo atañe a la zona de los delanteros, ya que el medio campo también se está viendo mermado por la misma situación, jugadores como Héctor Herrera, quien empezó con la molestia en el tobillo, ahora la pierna en la zona del muslo le comienza a molestar, y están descartados para jugar en la presente Fecha FIFA. Hay otros jugadores con molestias llevaderas, pero igual bajo la lupa, que han hecho que la cita de septiembre se vuelva un dolor de cabeza más que una solución a las dudas del entrenador y cuerpo técnico. Fecha diseñada para resolver dudas y no incrementarlas.

