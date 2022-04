Plantilla del América sufrirá cambios importantes luego del Clausura 2022

AMÉRICA BAJO LUPA

Tras el pésimo torneo que han disputado, que los llevó a cortar el proceso de Santiago Solari, en las Águilas del América no termina con quitar al entrenador, ya que en estos partidos que restan del torneo y pase lo que pase, ya sea calificar o no calificar, han comenzado un análisis muy claro y contundente del actual plantel, ya que mientras sondean las posibilidades de un posible nuevo entrenador, el equipo actual sufra cambios importantes, ya que para la plana mayor hay jugadores que están en tiempo extra desde hace mucho en el equipo, por lo que buscarán su salida, venta, intercambio o lo que sea necesario para darle un giro a este pésimo torneo, ya que independientemente de la calificación o no, no dejarán en costal roto este pésimo certamen y de ahí comenzar una estructura nueva y un proyecto encaminado a títulos.

Evidentemente la parte ofensiva del equipo es la que tendrá una nueva estructura, en especial por los volantes, que es un tema que les urge ante la poca generación de opciones gol, y de inmediato pensar en un central que ayude a los actuales centrales.

América esta bajo la lupa y en ese tema la mayoría del plantel se juega su puesto cada jornada, no para el 11 del siguiente encuentro, sino para el siguiente torneo, esto derivado de la molestia de la directiva y dueño del equipo, a quien costó muy cortar el proceso de Solari y reinventar al equipo, ya que a cinco semanas de terminar el mismo no tienen ni segura ni cerca el repechaje, esto arrojó la molestia permanente ya que el proyecto, inversión y objetivos del primero equipo se establecieron para luchar arriba, liguilla directo y la final a como diera lugar, sin embargo, todos han fallado en el intento, por ello la necesidad de darle una que otra sacudida al plantel.

No es un secreto que los extranjeros en especial, han dejado mucho que desear en los últimos torneos con América, ya que para estar en las Águilas el extranjero tiene que rendir día a día y de manera constante, para así evitar festejos en la jornada 12 y así hacer fiesta cuando se tenga la copa.

Más de un jugador extranjero está en el alambre en Coapa, la directiva quiere resultados, ya que las comodidades son muchas, el compromiso y exigencias son para más y son cada semana y cada torneo, situación que algunos no han entendido ni comprendido.

Tendrán varias semanas para acomodar las cosas y evaluar de manera personal su rendimiento y así buscar su continuidad en uno de los dos equipos más grandes del futbol mexicano.

MARTINO Y SUS PEDIMENTOS

Tras la calificación a la Copa del Mundo, Gerardo Martino tuvo una charla importante con sus jugadores, primero para agradecer la resistencia que presentaron tras un pésimo octagonal y críticas constantes, para luego manifestarles que ya sin presión y son la constante exigencia el juego deberá de presentarse de mejor manera, por lo que espera la mejor versión en unos meses de cada seleccionado, al mismo tiempo a la base de jugadores que son más de 22 futbolistas les solicitó de manera especial epatar activos, buscar soluciones para los que tienen minutos en sus equipos y en caso de no jugar mantenerse en la, mejor forma física ya buscarán que sean los primeros en concentrarse de cara a la copa del mundo y así formular el mejor equipo posible y vencer al tiempo, ya que con una semana antes del debut en Qatar será complicado conjuntar al mejor equipo posible.

Además de sumar los planes que se tendrían para estíos meses previos a la copa del mundo, que llevaría unos juegos amistosos en especial con potencias, las cuales ha solicitado desde hace mucho, y una concertaciones con los de la liga local que le generan dudas y más ahora que la lista se ha abierto hasta 26 futbolistas.

Ahora, la parte de escritorio tendrá que hacer una tarea titánica con los clubes extranjeros y los mimos nacionales para convencerlos de estar dispuestos a colaborar con selección mexicana en busca de un mejor mundial y mejores resultados, al estar completamente en acuerdo con la continuidad de Martino, para después del mundial hacer el análisis sobre su futuro, donde evidentemente el cuarto y quinto partido serán los que la determinen.

