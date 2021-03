¿Qué debe hacer Chicharito para volver a la Selección Mexicana?

CHICHARITO NO LA TIENE FÁCIL

Este martes se conoció la lista de 26 jugadores que llevará a Europa Gerardo Martino a su aventura en Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo, donde destaca el llamado de cuatro porteros y la mayoría de los que juegan en el Viejo Continente. Un dato nada menor es el llamado de cuatro jugadores de la MLS, donde aún no han iniciado temporada. Efraín Álvarez una de las novedades, y completan Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y Jonathan Dos Santos. Pero, lo que más llama la atención es la no convocatoria por cerca de dos años de Javier Hernández, el delantero histórico de la Selección Mexicana y que recientemente se manifestó para volver al cuadro mexicano y recuperar el nivel en su actual club.

Luego de hacer unas llamadas para saber y ver porqué el no llamado de Chicharito, seguimos en las mismas de hace dos años y que muchos han olvidado: para el técnico nacional lo ocurrido en Morristown, New Jersey, hace varios meses, su comportamiento, la indisciplina, actitudes, modos y formas, y además momento futbolístico y la opinión en general, ha dejado el camino del regreso muy pesado a Hernández. Incluso el delantero habló con el presidente de la FMF, Yon De Luisa, para explicar lo acontecido hace años, pero poco ayuda para sus llamados, porque para el entrenador argentino el peso del goleador histórico no equivale a un llamado en automático. Martino hará valer el respeto al trabajo, al grupo y a la disciplina por encima del nombre y las marcas personales, por muy históricas que sean.

El regreso de Javier Hernández no será nada fácil al cuadro mexicano, aunado a la competencia que tendrá, que es muy fuerte con Raúl Jiménez, Alan Pulido, Henry Martín, José Juan Macías y muy probablemente Rogelio Funes Mori, quien no ha sido tomado en cuenta porque no tiene la carta de naturalización.

Por lo que si Javier insiste en regresar a Selección Mexicana tendrá que valerse de sus hechos recientes, un nivel extraordinario y una actitud ejemplar, ya que Martino lo ha dejado claro: “en selección no sólo basta hacer goles…”.

EFRAÍN, UNO DE MIL

El tema de Efraín Álvarez no es nuevo y menos de meses hacia atrás. El primero que le echó el ojo por el seguimiento que hacía de talentos en Selección Mexicana e incluso para las Chivas, fue Dennis Te Kloese, quien ahota es el GM del Galaxy. En su paso por selección, además de ser determinante para la contratación de Gerardo Martino, también dejó muy buenos resultados en cuanto a jugadores, uno de ellos es Efraín Álvarez, a quien desde los 14 años le han seguido el pulso, y que ahora por una presión que envuelve al jugador por una invitación para ser parte de la Selección de los Estados Unidos, Martino decide llamarlo al tiempo de ver que tan determinante e influyente es su futbol para el juego colectivo que pretende. Así como Efraín hay varios jugadores con calidad que son de padres mexicanos y esperan una oportunidad para mostrarse. Muchas veces ese mercado es olvidado hasta que logran consolidar una carrera, incluso una de las recomendaciones del directivo fue explorar ese mercado antes que el sudamericano para ahorrar costos y plazas de extranjeros.

CHIVAS, DISTRACTOR DE SU REALIDAD

Luego del espaldarazo de su directiva a Víctor Manuel Vucetich, la realidad es que en este momento, al menos que sea de sus Fuerzas Básicas, Amaury Vergara y Ricardo Peláez no tienen estructurado un plan B para sustituir a su actual entrenador, y es que el tema de respeto existe al ser un entrenador de los mejores de la baraja mexicana, pero, también suma y mucho la parte económica, que en estos momentos y por lo contratado hace un año no es lo más boyante en Chivas, por lo que contrataciones y ceses por la calentura y el momento pasan a segundo plano.

Es por ello que para calmar poco la euforia americanista y la decepción de la afición rojiblanca la estrategia fue señalarse culpables y desviar por completo el tema del marcador del partido, la actuación de los jugadores y la humillación sufrida frente a su rival con el fin de tener calma para pensar las cosas y comenzar a trabajar con el plantel de manera más dura y directa, ya que por enésima vez Vucetich ha manifestado abiertamente la falta de competencia y calidad en algunas posiciones que para su rendimiento son determinantes.

Por tal motivo, al final del torneo, luego de analizar los resultados y haciendo sumas y restas en lo económico, se tomarán decisiones en lo deportivo y en el plantel, pero la realidad es que si Vucetich logra levantar el barco, los cambios en el equipo serán drásticos y puntuales.

REGRESA MEMO VÁZQUEZ

Este miércoles será anunciado Guillermo Vázquez como entrenador del Necaxa. Regresa después de dejarlos con muy buenos números hace unos torneos y unos varios dólares en la cuenta por la venta de jugadores. Memo aceptó el reto por el compromiso de volver protagonista al Necaxa, y porque su directiva y los dueños han entendido y comprendido que no todo es la venta de jugadores, y que tienen de inmediato que comenzar a generar raíces con algunos jugadores de calidad para buscar un nivel competitivo en la liga y cierta estabilidad que les permita competir por los primeros lugares. La exigencia para Memo Vázquez será de inmediato pensando en armar el mejor torneo para el siguiente año futbolístico.

