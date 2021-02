¿Qué técnicos han sido ofrecidos en Chivas?

'ZOPILOTEAN' A VUCETICH

Las cosas en Chivas no andan bien, ni fuera ni dentro del equipo, sin embargo la directiva la tiene clara y la idea hasta hoy es jugársela con Víctor Manuel Vucetich en el presente torneo, sabedores de no tener mejor opción en el banquillo y además porque los resultados del torneo pasado fueron contundentes para su permanencia y confianza, pese a sumar dos de 12 puntos posibles en las recientes cuatro jornadas. Aunque eso no exime a los 'siempre oportunos' promotores, que ya están invadiendo con mensajes, recomendaciones y algunas invitaciones a comer en el celular de Ricardo Peláez y compañía, con opciones para el banquillo rojiblanco.

De los técnicos que han sido recomendados suena el nombre de Diego Alonso, quien antes de Luis Fernando Tena era la principal opción para el Guadalajara, sin embargo, un desacuerdo en la ultima parte de la negociación entre Alonso y Peláez cortó de tajo el tema al grado de no volver a comunicarse. Otro desde luego y siempre en base a los resultados en el balompié mexicano es Antonio Mohamed, quien han estado cerca de regresar a los banquillos de los equipos 'grandes' del fútbol mexicano, como Cruz Azul y Chivas. En esta ocasión por recomendación suena como opción.

La realidad es que Chivas y su directiva no tienen ningún Plan B en el escritorio, ni plan a desarrollar o sondear de manera formal, al menos por el momento. Vucetich segurá siendo el estratega de las Chivas y en caso de que algunos jugadores no entiendan o no quieran entender lo que pida el 'Rey Midas' tendrán que preguntar para saber la respuesta o lo que pide su estratega.

FIDALGO PODRÍA QUEDARSE MÁS TIEMPO…

El volante español, Álvaro Fidalgo, ha llegado por pedido específicamente del entrenador del América, Santiago Solari, quien no sólo lo debuta en el Real Madrid, sino que también lo tuvo tres años bajo sus servicios, por eso de la necesidad de contar con el elemento ibérico, quien por cierto ha llegado prestado unos meses a las filas de Coapa, pero con la opción de compra, por lo que si logra hacer algo distinto en el América, mostrar calidad y realmente agradar y alimentar al equipo de futbol, es muy probable que el conjunto de Coapa ejerza la opción de compra y así sume a uno de los probables refuerzos para el siguiente torneo, esperando que puedan dejar vacantes plazas de extranjeros, en especial Martinez y Díaz, quienes no han rendido lo esperado.

EL MADRID NEGÓ CEDER A DÍAZ

El paraguayo Sergio Díaz, a préstamo con América, y quien estuvo cerca de salir de la institución rumbo a la liga paraguaya y en últimos minutos a Chile, tras su mal torneo en México, donde no mostró ni ha mostrado absolutamente nada de lo que vieron para contratarlo, finalmente se quedará otro torneo más, ya que el Real Madrid negó su salida del club americanista con destino al futbol chileno.

Díaz ya se veía con las maletas listas la semana pasada para tomar el vuelo hacia Sudamérica, sin embargo, el equipo español se opuso rotundamente y sugirió de manera contundente terminar su préstamo en México y a finales del presente torneo, ver su futuro de manera más formal. Por el momento, Díaz tendrá una nueva oportunidad con Solari.

CONTROLES INTERNOS

A raíz de los positivos en Monterrey y los protocolos implementados por la liga hasta hace unas semanas, y ante la constante reprogramación de partidos, los clubes decidieron redoblar esfuerzos para hacer controles internos más estrictos con pruebas de antígenos más constantes y repetidas evaluaciones, lo cual ayudaría a la institución a tener un control más rígido de la pandemia y a tener su plantel vigilado y seguro a la hora de entrenar y jugar, sumado a que en algunos clubes varios jugadores levantaron la voz para pedir más pruebas o que los protocolos fueran más constantes y rígidos y así estar mejor a la hora de llevar a cabo su trabajo.

