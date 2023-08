Quiñones quiere, pero FMF no le ha llamado

En las próximas semanas se dará a conocer una nueva lista de seleccionados para jugar en Atlanta y Dallas en septiembre, y al ser Fecha FIFA, el entrenador puede convocar a cualquier jugador que sea viable, esa fecha marcará el debut de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana sin interinato, esa lista también puede marcar el llamado de Julián Quiñones al cuadro tricolor.

El tema del delantero del América está de la siguiente manera: A Julián le hace falta un documento, que no tardará en llegarle para así ser viable de jugar como mexicano en la Selección Mexicana, ese documento es un mero trámite, pero es necesario. Julián quiere jugar con la Selección Mexicana; sin embrago, en la FMF nadie hasta este momento se ha sentado o se ha acercado con Julián Quiñones para platicar de sus planes de tenerlo como seleccionado mexicano, si es que así lo decide el colombiano, el tema es que hasta no llegar ese documento no es viable para el equipo nacional.

Llegado el documento y luego de analizar de manera interna la posibilidad de sumar a Julián a la Selección Mexicana de futbol, el propio Ivar Sisniega, Duilio Davino y Jaime Lozano podrán hacerle la invitación a la Selección Mexicana y, obviamente, preguntarle sí está interesado en jugar con el cuadro mexicano, pero hasta ahora no existe ninguna comunicación con el actual cuerpo técnico, teniendo el antecedente que en el momento de Diego Cocca con la Selección se habló con Julián y hasta con Berterame.

AMÉRICA BUSCA, PERO CON CALMA

América lleva con calma el cierre de su plantel con los mejores elementos posibles. El tema del central es una necesidad para este o el siguiente torneo, y en caso de que no puedan cerrarlo y tras una leída de cartilla bastante fuerte para poder encontrar de nueva cuenta el piso, una de las posibles salidas sería el buscar recuperar futbolísticamente a Emilio Lara, para darle salida y cumpla con un torneo importante.

La posibilidad de jugar con Lara es que el central que les gusta es César Montes y con el mercado por cerrar, el tema económico y las posibilidades que se le abrieron al central mexicano en Europa, complica su llegada.

La posibilidad de Johan Vásquez es mucho más complicada, ya que un porcentaje de la carta es del club italiano y otra de Pumas, y es una negociación cara y además complicada porque hay que convencer a dos equipos, y además que ellos se pongan de acuerdo en un tema que agota y que para una segunda opción es complicado, ya que también tendrán que hablar y convencer al jugador. Por lo que la calma replica en Coapa y ahora piensan en encontrar el mejor rendimiento colectivo para iniciar el torneo con una mejor versión de lo visto en la Leagues Cup.

CHÁVEZ Y DÁVILA CONTRARRELOJ

Tras más de tres semanas de espera, Pachuca espera que para el viernes tanto Luis Chávez como Víctor Dávila liquiden sus respectivas cláusulas de salida para poder continuar su carrera en el balompié ruso. Los jugadores han pedido una nueva prórroga luego de los atrasos en el dinero que no ha llegado proveniente de Moscú. Y que el camino del dinero no es el habitual, ya que por la guerra y el conflicto de Rusia, los bancos del país europeo no son bien vistos y menos sus transacciones en todo el mundo, por lo que ha costado mucho trabajo que llegue a su destino. Ya que además del costo de la cláusula de salida, el depósito tiene que llevar al menos un 30 por ciento más por los impuestos y las comisiones, por lo que termina siendo mucho más complicado. En caso de que no se realice, los jugadores tendrían que reportar con sus respectivos equipos la siguiente semana, al menos para entrenar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIÁN QUIÑONES SERÁ CONVOCADO POR COLOMBIA PARA PRÓXIMOS JUEGOS; SEGÚN PRENSA COLOMBIANA