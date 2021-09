Tri ya negocia llamado de Jiménez y más 'europeos' para octubre

NEGOCIAN LLAMADO DE RAÚL JIMÉNEZ

Tras la ausencia de algunos jugadores importantes para la Selección Mexicana en la anterior Fecha FIFA, unos por lesión, otros por no recibir luz verde de su club y otros por no sentirse al 100 por ciento de su capacidad, para la siguiente del mes de octubre la FMF ya ha hablado con la mayoría de los jugadores y de los clubes europeos para poder tenerlos sin problemas, si es que Martino decide llamarles. Por lo pronto, en el tema de Raúl Jiménez llegaron a un acuerdo con Wolverhampton, en donde la FMF decidió quitar la queja ante la FIFA para que el club no sea castigado y el jugador tampoco reciba sanción por no acudir al llamado de su selección, por lo que los Wolves accedieron a prestarlo a la siguiente Fecha FIFA sin problema alguno y a la espera de que la Premier League no dicte lo contrario. El delantero mexicano estará compitiendo con Rogelio Funes Mori y Henry Martín por la titularidad en el equipo mexicano.

En el caso de Hirving Lozano y Johan Vásquez los dos jugadores están al 100 y listos para jugar con el equipo mexicano en octubre, por lo que Martino, después de varios meses tendrá su equipo completo y podrá tener el plantel que él quiera para la siguiente fecha. Incluso, ya cuenta con la recuperación de Héctor Herrera, Héctor Moreno y Diego Lainez. El defensa de Monterrey ya ha tenido actividad, por lo que llegará a plenitud en dos semanas más que salga la lista.

Este listado tendrá la base de la anterior, con las incorporaciones de estos cinco jugadores que le darán calidad en cancha a la Selección Mexicana para los dos compromisos en el Estadio Azteca y la visita a El Salvador.

La exigencia para toda la Selección Mexicana será distinta, ya que con el equipo completo, en el Azteca, y en eliminatorias, el Tri tiene que mostrar otra cara en la segunda jornada de eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

CHIVAS SONDEA PERO NO DECIDE

Chivas busca respuestas a su pésima campaña. La semana entrante será determinante al encarar al América, a media semana al Querétaro y luego al Atlas, siendo semana de clásicos, en donde la historia les prohíbe perder o ser exhibidos. Mientras eso ocurre, y entre directiva y cuerpo técnico la camaradería se pierde día a día, la primera comienza a preguntar, analizar, hacer sumas y restas, pero sobretodo beneficios al cambiar de entrenador, aunque por el momento no hay nada formal, sin ofrecimientos ni mucho menos reuniones, todo es vía terceros y pláticas internas entre los que toman las decisiones.

La realidad es que los resultados, actitud, y accionar del equipo en general tienen más que molesto e incomodo al dueño del conjunto rojiblanco, por lo que no quiere tiempo, sino resultados inmediatos, quiere y pide que sus Chivas tengan el protagonismo que merecen en el torneo.

Amaury Vergara se está cansando de escuchar a sus responsables deportivos y ver el accionar de su equipo, y al comparar lo que le dicen con lo que ve y escucha, son dos realidades diferentes, y la molestia se encrudece, por lo que la exigencia es inmediata. Se vienen semanas de resultados en Chivas sí o sí.

TUCA, 30 AÑOS DE BIGOTE

Este miércoles Ricardo Ferretti cumple 30 años como entrenador. Técnico polémico, duro, estricto, controlador por momentos, pero quien lo conoce a fondo, se lleva una enorme sorpresa al encontrar un extraordinario ser humano y persona, generoso, sensible y humano.

Indudablemente no se puede hablar de los torneos cortos sin mencionar en algún renglón al Tuca, en donde ha encontrado puntos muy relevantes en su carrera y que lo han llevado a convertirse en unos de los mejores entrenadores del futbol mexicano, quien con varios equipos entregó resultados y en otros marcó una década y catapultó a la cima del balompié mexicano, evidentemente propiciando buenas inversiones, jugadores de renombre y planteles sobresalientes.

En esta nueva etapa no pasa su mejor momento y casualmente tiene su peor inicio con un equipo en estos 30 años de trayectoria, sin embargo, no deja de trabajar, inclusive con cambios en su estructura y forma de trabajo, pero, eso sí, nadie duda de que por ahí se cuele y logre una Liguilla más para una siguiente marca. Ricardo Ferretti está de fiesta y el futbol mexicano lo aplaude y se alegra.

