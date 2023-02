Yon De Luisa, apartado de las decisiones del Tri

LO HACEN A UN LADO…

En Orlegi se lavan las manos y miran en otra dirección. Así se comporta la Selección Mexicana de Futbol con el nuevo organigrama encabezado por un Comité de Dueños y el director ejecutivo en Rodrigo Ares de Parga, que directamente reporta al comité o algunos de los principales dueños que lo integran, como Alejandro Irarragorri, Jorgealberto Hank y Ernesto Tinajero, e indirectamente desconoce por completo la silla presidencial de la FMF y la imagen de Yon De Luisa, que en este punto ha perdido jurisprudencia, poder de ejecución y mando a nivel selecciones nacionales.

Quitarle poder y autoridad sobre la Selección Mexicana al presidente de la FMF es una de las variables que se verán en este proceso hasta el 2026, con el pretexto de que se enfocará de lleno en la organización de la siguiente Copa del Mundo, aunque la realidad es que a algunos dueños de la FMF, y que ahora están en el comité, siempre han buscado quitarle control y sumarle personas a su estructura para tener control o algunos directivos que ayuden a equilibrar sus decisiones. En el proceso pasado las recomendaciones no se dejaron de escuchar hasta que lograron introducir a algunos y así mantener un equilibrio en lo deportivo, directa o indirectamente.

La realidad es que hoy la imagen y acción de mando en selecciones nacionales que tenía o pretendía tener Yon De Luisa ha sido marginada a escuchar y apoyar cuando lo tenga que hacer, como cuando fue la presentación del estratega, donde brilló por su ausencia, y la nula presentación de Rodrigo Ares de Parga, por lo que aunque lo nieguen la Selección Mexicana es controlada por el mismo grupo, sólo que con otras caras.

Incluso, el presidente de la FMF se ha mantenido al margen de las decisiones de dicho comité, primero por la poca consulta que ha recibido y segundo el poco interés presentado, el cual, a la larga le puede dar la razón y más si este proceso no llega a su punto cumbre o al éxito que le auguran quien votó por Diego Cocca y compañía.

ZENDEJAS LO ESTÁ PENSANDO…

Una reunión más entre directivos de la FMF y Alejandro Zendejas. Hace semanas, previo a su participación en el camping con Estadios Unidos, comentamos que a su regreso uno de sus pendientes era reunirse con directivos de la Federación Mexicana de Futbol para sentase a platicar sobre su futuro en selecciones nacionales, ya sea con México o con el vecino del norte. La respuesta ha sido la misma desde antes de jugar el Mundial de Qatar: “Lo voy a pensar, tengo que pensarlo bien”.

Ya sea por molestia, desencanto o por la realidad que viven los dos proyectos, en donde a futuro, está más claro que el agua que el de Estadios Unidos es más atractivo para el joven futbolista que puede disfrutar de las dos nacionalidades, o será, que lo que busca Zendejas es un lugar seguro para la siguiente Copa del Mundo, o por lo menos, estar muy presente en Selección Mexicana, y eso no se lo puede garantizar nadie, aunque me parece que más que un directivo quien realmente tendría que buscar a Zendejas o hablar con él, si es que realmente existe un interés para que juegue por México, tendría que ser el técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, situación que no ha pasado y ni pasó con Gerardo Martino.

