La mente en la cancha: ¿No supimos manejar la presión?

Terminó el sueño de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20. Los Argentinos nos derrotaron en cuartos de final en el torneo juvenil de la FIFA que se llevó a cabo en Chile.

Según Ricardo La Volpe, nos faltó “cancherismo” para manejar la presión. Para él, los sudamericanos contrarrestaron la línea de cinco mexicana con inteligencia y adaptabilidad, regalando la posesión pero bloqueando espacios y oportunidades.

Basaré la propuesta de hoy en el análisis de La Volpe, para sugerir algunas alternativas para entrenar a nuestros equipos a manejar la presión.

Visualización guiada:

Este ejercicio sirve para acostumbrar la mente a los escenarios de alta exigencia antes de vivirlos. Para ello, antes de los partidos, los jugadores cierran los ojos y visualizan momentos críticos (penales, errores, gol en contra) imaginando que se mantienen serenos y responden con eficacia.

Manejo del diálogo interno:

Cada jugador elige una palabra o frase corta (“confío”, “fluidez”, “ahora”) que activa calma y enfoca. Son palabras clave de anclaje y deben repetirse mentalmente antes de un saque, penal o jugada decisiva.

Reestructuración cognitiva:

En sesiones grupales, se analizan pensamientos típicos bajo presión (“no puedo fallar”, “si perdemos es mi culpa”) y se reemplazan por versiones funcionales (“haré mi trabajo con decisión”, “somos un equipo”).

Círculos de confianza:

Espacios breves de conversación donde los jugadores comparten lo que sienten antes o después de cada partido. El objetivo no es dar una “terapia”, sino normalizar la presión y crear empatía entre los compañeros compartiendo sentimientos y efectos del estrés.

Rituales colectivos:

Tener una canción, frase o gesto que simbolice unidad y propósito común antes de saltar al campo. Repetir rutinas conocidas reduce ansiedad porque da sensación de control y pertenencia.

Regulación fisiológica del estrés:

Practicar frecuentemente la respiración cuadrada (4-4-4-4) Inhalar 4s → sostener 4s → exhalar 4s → sostener 4s para aprender a regular la fisiología.

Recordar el “para qué”:

Enfatizar el propósito más allá del resultado: representar a nuestro país, demostrar crecimiento, disfrutar la oportunidad. El foco en el significado amortigua el miedo al error.

Estimados lectoras y lectores, entrenemos a nuestra mente para enfrentar situaciones de presión, desarrollemos una narrativa positiva sobre el estrés y no permitamos que impacte de manera negativa en nuestros equipos y familias.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.