El reporte Ponce: América apostó por blindar a Zendejas en el Mundial

Adelantado. Portar el ‘10’ del Club América catapultó a Alex Zendejas a una nueva dimensión, no sólo porque sigue siendo efectivo, rendidor en ofensiva, sino porque carga con el reflector ofensivo del equipo más trascendental de México. Su sensacional temporada lo regresó a la Selección de Estados Unidos y ha levantado especulaciones sobre su posible salida del Nido, en especial en la MLS. Pero las Águilas lo tienen blindado.

La directiva de Coapa renovó a Zendejas el año pasado, con un contrato a tres años, pues apostaron que aunque en el momento no contaba para el representativo de las barras y las estrellas, sabían que había que asegurarlo ante la posible vitrina del Mundial 2026 que tendría. Así le dieron extensión de 3 años, es decir, uno más tras la Copa del Mundo para que tengan margen de negociar ante las ofertas que puedan llegar. Además, le pusieron una cláusula alta por si había interesados. Jugada maestra que hoy les da la razón el tremendo nivel del mexico-estadounidense.

EN FUEGO, PERO LO AGUANTA EU

Cuidadosos. Antes de reportar con Team USA, Zendejas alcanzó seis partidos consecutivos con una acción directa de gol en Liga MX. En 2025, Alex ya acumula anotación o asistencia en 16 de los 33 partidos del torneo local de las Águilas en este 2025. Está en fuego, sin embargo, no jugará hoy ante Ecuador.

Zendejas no entrenó al parejo de la selección estadounidense en la previa del amistoso, como Pulisic está descartado por “ciertos problemas”, adelantó Pochettino; sin embargo, en el entorno se sabe que el técnico argentino está convencido que el americanista es una de sus mejores armas para levantar la expectativa de un mejor Mundial en casa. Veamos.

LA FECHA FIFA LOS SANARÁ

Curativa. La pausa por los partidos internacionales servirá en el Nido para recuperar a dos hombres clave, que me cuentan que estarán listos para el retorno de la Liga MX ante Cruz Azul: Henry Martín y Jonathan dos Santos, quienes no viajaron a EU para el amistoso ante Chivas por recuperarse, lo mismo que Álvaro Fidalgo. Además, también pueden anotar ya a Allan Saint-Maximin sin problema para enfrentar a La Máquina. Al fin buenas nuevas con la Fecha FIFA para el América.

CHIVAS NO APRENDE, AHORA CON OCHOA

Despilfarradores. Y ya de cierre, uno de los chavos que brilla con la Sub 20 en Chile 2025 es de Chivas, pero le saldrá muy caro recuperarlo. Diego Ochoa arribó a Juárez para este Apertura 2025 a préstamo con opción a compra, y aunque apenas ha disputado 186 minutos, Juárez ya plantea adquirir su carta, especialmente porque ya se habla de interés de clubes europeos.

Pues el Rebaño tiene una cláusula de recompra por Ochoa, es decir, su Bravos lo compra, antes de venderlo a Europa, Chivas tiene la opción de adquirirlo de regreso, eso sí, mucho más caro, como sucedió con Campillo, al que también prestaron a Juárez y tuvieron que recomprarlo para incorporarlo al plantel rojiblanco. Está saliendo más caro el caldo que las albóndigas.