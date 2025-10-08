El reporte Ponce: Lo que Mora ya alcanzó de valor

Crack. Aún no cumple 17 (lo hará el martes de la próxima semana), pero el fulgor de Gilberto Mora en el Mundial Sub 20 de Chile ha encandilado al planeta futbol, al nivel de soltar rumores sobre su futuro entre los grandes clubes europeos y colocar su cotización muy por arriba del promedio de chicos de su edad.

El Observatorio de Futbol del CIES realizó la estimación de mercado del juvenil de Tijuana con su modelo estadístico junto a Impect y arrojó que el valor adecuado de Gil parte de 17.6 millones de euros hasta los 25.2 mde para un equipo de alto calibre.

El análisis también exhibe que la posición en la que Gil más ha sido ocupado en su corta carrera es como segundo delantero (49%), después como extremo izquierdo (21%), volante ofensivo (18%) y centrocampista (12%); además, coloca al perfil de Mora similar al de jugadores com Neymar, Serge Gnabry y Florian Thauvin. Una maravilla.

TRES SUB 20, A LA MAYOR

Prodigios. Muchos criticamos que Mora faltara a las valiosas citas de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA de octubre por ir al Mundial Juvenil, sin embargo, el Vasco ya lanzó el mensaje a la interna de que Gilberto faltará al Mundial Infantil, que inicia el 4 de noviembre para el Tri, para reportarse ahora sí con la Mayor ante Uruguay y Paraguay.

Es más, Aguirre ya también adelantó con su cuerpo técnico a los encargados juveniles que lidera Andrés Lillini que lo acompañarán otros dos que están en Chile 2025: Elías Montiel del Pachuca y Obed Vargas de Seattle, un trio que tiene potencial para comenzar la renovación al 2030 desde el Mundial del próximo verano.

ABISMAL DIFERENCIA EN EL PROCESO

Experimentados. La comparación entre la actual generación mexicana del Mundial Sub 20 contra la anterior, de la edición 2019, es reveladora: mientras la de hoy acumula 28 mil minutos en el Máximo Circuito, la pasada no alcanzó los 8 mil al momento del certamen. Además, el contraste de jugadores debutados es notable: apenas 12 de 21 futbolistas ya habían jugado en Liga MX en Polonia, torneo en el que el Tri perdió sus tres juegos, mientras que en Chile 19 de 21 ya se estrenaron y ahora están en Cuartos de Final.

ESTRENA LEGADO MUNDIALISTA MEXICANO

Significativo. Para cerrar, un histórico jugador de México en Mundial presenta esta noche en la Ciudad de México su libro biográfico ‘¡Bendito futbol!’: El Sheriff Quirarte, con la imagen en portada de aquel gol en el Mundial del 86 que hizo que el Estadio Azteca se estremeciera en un grito al unísono. “Previo a que empezara el partido tocaron el himno nacional mexicano, el sonido local falló y la gente siguió cantando. Nosotros a la par con ellos”, recuerda el legendario defensa del Tri y Chivas. Éxito, querido Fer.